BIST 2.176
DOLAR 14,83
EURO 16,26
ALTIN 923,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 7 personel alacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 7 personel alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli 5 programcı ve 2 çözümleyici alacak.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 28 Mart-06 Nisan'da "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın internet sayfasındaki "duyurular" bölümünde yer alacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Gıdada ucuzluk seferberliği! Hükümetten flaş hamle
Gıdada ucuzluk seferberliği! Hükümetten flaş hamle
Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8’i ağır 33 yaralı
Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8’i ağır 33 yaralı
6'lı Masa Ali Babacan'ın ev sahipliğinde ikinci kez toplandı! Siyasi mühendislik çabaları masayı dağıtamaz
6'lı Masa Ali Babacan'ın ev sahipliğinde ikinci kez toplandı! Siyasi mühendislik çabaları masayı dağıtamaz
81 şehir için geçerli! Yeni kararı Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu
81 şehir için geçerli! Yeni kararı Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu
2022 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 94. Oscar Ödüllerini kimler kazandı Oscar töreninde damga vuran skandal
2022 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! 94. Oscar Ödüllerini kimler kazandı Oscar töreninde damga vuran skandal
Türkiye 27 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 27 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Galatasaray basketbol derbisinde Beşiktaş'ı devirdi
Galatasaray basketbol derbisinde Beşiktaş'ı devirdi
Donbas detayı! Rus ordusu Ukrayna'da hedef değiştirdi
Donbas detayı! Rus ordusu Ukrayna'da hedef değiştirdi
Savaşın yetim bıraktığı çocuklara Türkiye yardım eli uzattı
Savaşın yetim bıraktığı çocuklara Türkiye yardım eli uzattı
İstanbul'dan Moskova'ya gidecek THY uçağına bomba ihbarı! Son zamanlarda sık oluyor
İstanbul'dan Moskova'ya gidecek THY uçağına bomba ihbarı! Son zamanlarda sık oluyor