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Yalova'da25 gündür kayıp kadından acı haber geldi! Eve girenler şok oldu: Koltuğun önünde...

Yalova'da25 gündür kayıp kadından acı haber geldi! Eve girenler şok oldu: Koltuğun önünde...

YALOVA’nın Çınarcık ilçesinde 25 gündür kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu. Kadının cesedi ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderildi.

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Alınan bilgiye göre, Kocadere Köyü Yalı Mahallesi İnci Apartmanı’nda yalnız yaşayan Rengin Özaltun’u bir süredir görmeyen komşuları durumu polise bildirdi. Polis apartman dairesine Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla balkondan girdi. Ekipler Özaltun'u evin oturma odasındaki koltukta ölü olarak buldu.

Koltuğun önündeki halıda kadına ait kanlar bulunurken bunun doğal olum sonrasında da meydana gelebileceği öğrenildi. Dairede olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından savcı tarafından cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kadının ölüm nedeniyle ilgili tahkikat sürüyor.

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