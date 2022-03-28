Türkiye'deki zirve öncesi Ukrayna lideri Zelenski Rusya'nın 3 talebine yeşil ışık yaktı! Rusya çıldırdı

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş bir ayı geçerken, bu hafta kritik bir eşikten geçmesi bekleniyor... Rusya ve Ukrayna'dan yetkililer bu hafta Türkiye'de tekrar masaya oturacak. Kritik görüşmeye saatler kala Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya'nın bazı şartlarını kabul edebileceklerinin sinyalini verdi. Bu şartlardan biri de gazetecilerle ilgili...

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Rusya ile Ukrayna arasında bu hafta gerçekleşecek barış görüşmelerine saatler kala Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Zelenski, şartların yerine getirilmesi durumunda Ukrayna’nın Rusya’nın bir süredir bastırdığı tarafsızlığını ilan etme, NATO’dan vazgeçme ve nükleer silah geliştirmeme gibi taleplerine onay verebileceğini söyledi.

Zelenski Rus gazetecilere konuştu

Moskova’nın bir süredir Ukrayna’dan istediği AB ve NATO’ya girmeme talebine şartların yerine getirilmesi durumunda sıcak bakılabileceğini söyleyen Zelenski, Rus gazetecilerle konuştu. Zelenskiy, “Güvenlik garantisi, tarafsızlık ve ülkemizin nükleer silahsız statüsü, biz bunlara hazırız. Fakat en önemli şey savaşı Rusya’nın başlatmış olması” ifadesini kullandı.

Rusça konuştuğu röportajı engelleme çabası

Zelenski’nin Rusça konuştuğu röportaj, Rus denetleme kurulu tarafından engellenmeye çalışıldı. Gazeteciler hakkında soruşturma başlatılması da gündemde olurken, Zelenski amacının savaşı olabildiği kadar hızlı bir şekilde bitirmek ve Rusya güçlerinin ele geçirdiği yerleri bırakmasını sağlamak olduğunu da vurguladı.

Putin, savaşın 3 ya da 4. günde biteceğini sanıyordu

Zelenski röportajda, “Rusya liderinin Ukrayna’nın savaşı yüzde 99.9 çiçekler ve gülücüklerle beklediğini düşünüyorum. Savaşın üçüncü ya da dördüncü gününde Kiev’de zafer kazanacaklarını düşünüyorlardı” dedi.