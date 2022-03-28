Putin'in 'akıl hocası' şoke etti! Tren kaçtı ya kazanırız ya da...

Vladimir Putin'in akıl hocası olarak bilinen Aleksandr Dugin, Ukrayna ile olan savaşı Rusya için 'varlık yokluk meselesi' olarak tanımladı. Gerekirse nükleer silah kullanabileceklerini söyleyen Dugin, 'ya kazanırız ya dünya yok olur' mesajı verdi. O soruyu ise 'treni kaçırdık' diye yanıtladı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta 34 gün geride kalırken, bir yandan ateşkes ve uzlaşı için görüşmeler devam ediyor, diğer yandan da karşılıklı ültimatom, yaptırım ve tehditler sürüyor.

İlk olarak Rusya lideri Vladimir Putin'in açtığı "nükleer silah" kartı, tüm dünyada soğuk duş etkisi yarattı.

Rusya tarafından son koz olarak görülen ve Batılı ülkelerin bu nedenle Ukrayna savaşına doğrudan müdahale edemediği nükleer savaş tehdidi, son olarak Vladimir Putin'in "akıl hocası" olarak da bilinen stratejist Aleksandr Dugin tarafından dile getirildi.

Al-Jazeera televizyonuna konuşan Dugin, Ukrayna savaşını kazanmak zorunda olduklarını, aksi halde Rusya'nın haritadan silinebileceğini söyledi. Dugin, Rus ordusunun gerekirse nükleer silah kullanması gerektiğini de savundu.

"Yenilgi olamaz"

Dugin, şunları söyledi: Bu askeri operasyon bizim için varlık yokluk meselesi. Ya var olacağız ya da yok olacağız. Şu anda her şey sallantıda duruyor. Yenilgi ihtimalini düşünmüyoruz. Çünkü bu olamaz. Olursa Putin, Rusya ve bildiğim kadarıyla dünya da olmayacak. Çünkü biz her şeyi riske attık.

NATO savaşa müdahale ederse... Bu yüzden NATO tarafından nükleer bir saldırıya uğrarsak veya savaşa NATO müdahale ederse, nükleer seçeneğe ilişkin Sayın Putin'in söylediklerini dinlemek gerekir. Çünkü sahada aynı şekilde cevap verilecektir. Bu operasyonun 'son nefesimize kadar devam etmesi' kararı çoktan alındı ve kazanmaktan başka çaremiz yok."

Ya biz kazanacağız ya da dünya yok olacak' mı diyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Dugin, şöyle konuştu:

"Evet, evet. Bunlar aynen cumhurbaşkanımızın sözleri. Rusya olmadan insanlık olmaz. Bu dünyada yaşamak istiyorsanız büyük ve bağımsız Rusya'yı kabul etmelisiniz. Bağımsız ve egemen bir Rusya olmadan insanoğlu varlığının imkansız olduğunu söyleyen başkanımızın sözlerini hatırlatıyorum."

"Treni kaçırdık"

"Uzlaşma şansı yok mu?" sorusu yöneltilen Dugin, "Kanaatimce uzlaşmaya varma konusunda treni kaçırdık veya durum bambaşka bir boyut aldı. Bu bizim için varlık-yokluk meselesi. Tarihimizin her aşamasında kazanmayı başardık. Değersiz herkes ölecektir. Ama büyük liderler her zaman büyük devletler ve imparatorluklar kurmuşlardır. Büyük lider Putin'le, kaybeden Gorbaçov ve Yeltsin'i karşılaştırdığımızda, bu kıyasın sonucu çok şeyi belirler. Zayıf ve aptal liderlerimiz olabildiği gibi büyük ve cesur liderlerimiz de olabilir. Cesur insanlar da toplumun küçük insanlarından farklıdır.''