Ameliyat olan Korkmaz Karaca sağlık durumunu açıkladı: Çok nadir görülen bir komplikasyonla karşılaştık

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca, İstanbul Amerikan Hastanesi'nde, kalın bağırsak divertikülit ameliyatı oldu. Ameliyatı, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ameliyatını yapan Prof. Dr. Dursun Buğra gerçekleştirdi. Karaca yaptığı açıklamada "Kıymetli Dostlar ; Bildiğiniz üzere 19 Mart Cumartesi günü Amerikan Hastanesinde Prof. Dr. Dursun Buğra liderliğinde “Divertikülit” ameliyatımı oldum. Sonrasında , sizlerle de ameliyatımın çok başarılı geçtiği bilgisini paylaştım. Fakat , Ameliyatımdan 3 gün sonra hiç beklenmedik , çok nadir görülen bir ameliyat komplikasyonu ile karşılaştık." ifadelerini kullandı.



Karaca "Bunun üzerine, 22 Mart Salı akşam üzeri , Prof. Dr. Dursun Buğra hocamız, ani gelişen bu komplikasyonun sonuçlarını elimine edebilmek adına beni tekrar ameliyata aldılar. İkinci ameliyatımda oldukça başarılı geçti. Çok şükür bugün daha iyiyim. Perşembe günü taburcu olacağım. Bu süreçte benim,kıymetli eşimin ve ailemin yanında olan tüm dostlarımıza çok teşekkür ederim. Net bir bilgilendirme yaparak sizleri de aydınlatmak istedim. Tedavi sürecim Haziran ayına kadar evimden devam edecek. Bu nedenle telefonlarıma ve diğer tüm iletişim mecralarına mümkün olduğunca ara verip dinleneceğim. Anlayışınıza ,dostluğunuza ve desteğinize çok teşekkür ederim. Sağlıklı günlerde en yakın zamanda tekrar kavuşmak dileklerimle." dedi.