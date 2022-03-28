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Fenerbahçe, Joachim Löw’ün alternatifini buldu

Fenerbahçe, Joachim Löw’ün alternatifini buldu

Fenerbahçe ile Jorge Jesus görüşmesinin 4 Nisan’da gerçekleşmesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, yüksek maaş talep eden tecrübeli hocayla pazarlıklar yapacak.

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Fenerbahçe, yeni teknik direktör konusuna hız verdi. Joachim Löw'de son dakika pürüzü çıkma ihtimalini düşünen sarı-lacivertliler, Portekizli Jorge Jesus ile de temasa geçti. Yöneticiler, tecrübeli hocayla 4 Nisan'da bir araya gelecek. Geçtiğimiz günlerde Portekiz dışından teklifler aldığını doğrulayan Jesus'un 4 milyon Euro maaş talep ettiği öğrenildi. Yönetim, maaş konusunda pazarlıklara başlayacak.

Sözcü'de yer alan habere göre Başkan Ali Koç'un Löw'ün uzun yıllardır kulüp takımı çalıştırmadığı için kafasında soru işareti var. Löw'e önerilen kontratta 3.5 milyon Euro yıllık maaş, şampiyonluk ve Avrupa Kupaları'nda başarı olunması durumunda ekstra bonuslar yer alıyor. Jorge Jesus ile anlaşma sağlanamazsa sarı-lacivertliler, Joachim Löw ile anlaşmayı umuyor.

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