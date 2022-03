Oscar Ödül Töreni 2022 kim ne giydi 94. Oscar töreninde şıklık yarışı

Son iki yıldır Covid 19 pandemisi yüzünden sönük geçen Oscar Ödülleri Töreni bu yıl şanına yaraşır bir törenle gerçekleşti. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) Ödülleri ya da daha çok bilinen adıyla Oscar Ödülleri, ABD Los Angeles 'taki Dolby Theatre'da yapıldı. Her sene olduğu gibi bu sene de Oscar'ın en çok konuşulan ve merak uyandıran yanlarından biri de konukların aylar öncesinden hazırlamaya başladıkları kıyafetleri oldu. İşte 94'Üncü Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar...