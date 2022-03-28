Oscar Ödül Töreni 2022 kim ne giydi 94. Oscar töreninde şıklık yarışı
200 Oscar Ödül Töreni gecesi, son iki yıldır Covid 19 pandemisi yüzünden sönük geçen Oscar törenlerinin acısını çıkardı. Oscar Ödül Töreni 94'üncü yaşında "şanına yaraşır" bir şekilde gerçekleşti. İşte kırmızı halıdaki şıklık yarışı...
Son iki yıldır Covid 19 pandemisi yüzünden sönük geçen Oscar Ödülleri Töreni bu yıl şanına yaraşır bir törenle gerçekleşti. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) Ödülleri ya da daha çok bilinen adıyla Oscar Ödülleri, ABD Los Angeles 'taki Dolby Theatre'da yapıldı. Her sene olduğu gibi bu sene de Oscar'ın en çok konuşulan ve merak uyandıran yanlarından biri de konukların aylar öncesinden hazırlamaya başladıkları kıyafetleri oldu. İşte 94'Üncü Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısından objektiflere yansıyanlar...
Ünlü oyuncular, sinema perdesinde olduğu gibi kırmızı halıda da şıklık yarışına girdi. Törene ise En İyi Kadın Oyuncu Adayları arasındaki rekabet damga vurdu.
Bu yılın en iyi kadın oyuncusu Oscar'ını alan Jessica Chastain iki renkli elbisesiyle dikkat çekti. Elbisenin üst kısmı ile saç rengi arasındaki uyum da gözlerden kaçmadı.
The Next Best Picture adlı podcast yayınına katılan Jessica Chastain "Benim için en önemli olan nokta, sektörümüzde çalışan olağanüstü sanatçıları ödüllendirmek" diye konuştu. Chastain, bir filmin yönetmeni ve oyuncularının ön plana çıktığını ama kamera arkası ekibin de onlar kadar emek verdiğini ifade etti. Ünlü oyuncu eşi Gian Luca Passi de Preposulo ile birlikte kırmızı halıya çıktı.
Penelope Cruz ve Javier Bardem, kırmızı halıda el ele poz verdi.