BIST 2.176
DOLAR 14,84
EURO 16,26
ALTIN 923,04
HABER /  MEDYA

Melih Altınok'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manda yoğurtlu tarifini böyle savundu: Tavuk döner fiyatını geçmez

Melih Altınok'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manda yoğurtlu tarifini böyle savundu: Tavuk döner fiyatını geçmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlıklı yaşam için yediğini söylediği manda yoğurdu ve hurmayla yapılan tarif için Sabah yazarı Melih Altınok, tavuk döner fiyatı benzetmesiyle savundu.

Abone ol

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yatmadan önce yediğini söylediği manda yoğurdu, kestane balı ve hurmayla yaptığı tarif için sosyal medyada gelen tepkilere muhalefeti eleştirerek böyle savundu:

"Ne var ki herkesin üzerinde uzlaşacağı böyle bir ulusal mesele bile muhalefetin eliyle sığ bir zemine sürükleniyor...

Dün de Cumhurbaşkanın tavuk döner fiyatını geçmeyecek manda yoğurtlu öğününü "Saraylara layık... Halk manda yoğurdunu nasıl alacak" diye öğütüyorlardı. Altı üstü bir tas manda yoğurdu... Türklerin en temel, geleneksel besini. Evlerde yapılır" diye yazdı.

Manda yoğurdunun lüks olmadığını savunan Altınok, "Her şey gibi, her zaman bulunamayabilir ama bu onu lüks yapmaz. Hayat pahalılığını eleştireyim derken, bir filminde oğluna flüt alamadığı için kederlenip "Kaç para ulan bir flüt" diye naralar atarak meyhanede yetmişlik rakı deviren İbrahim Tatlıses pozisyonuna düşmenin alemi yok.
Söyleyecek sözü, ciddi bir alternatif önerisi olmadığı için, enflasyon gibi gerçek bir problemi bile ajite etmeden gündemine alamayan arabesk muhalefet, anketlerde halkın 20 yıl sonra bile "Sorun var ama yine Erdoğan çözer" demesine şaşıra dursun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarifi

Tokat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında “Bu dörtlüyü yer yatarım” diyerek akşam yatmadan önce yediği bir tarifte manda yoğurdu, hurma, kestane balı ve yulaf ezmesinden oluşan karışımı yediğini söylemişti. 

İlgili Haberler
Erdoğan Tokat'ta 'şifa' tarifi verdi; Dördünü karıştırıp yer yatarım Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta çiftçilerle buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilerle buluştu: Ayçiçek yağında sorun yok
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı satışa çıktı! İşte o Ara Güler imzalı fotoğrafın hikayesi
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı satışa çıktı! İşte o Ara Güler imzalı fotoğrafın hikayesi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kim Jong Un'dan dünyaya tehdit! Devam edeceğiz
Kim Jong Un'dan dünyaya tehdit! Devam edeceğiz
Kuvvetli kar yağışı etkili oluyor! Eğitime ara verildi
Kuvvetli kar yağışı etkili oluyor! Eğitime ara verildi
Fenerbahçe, Joachim Löw’ün alternatifini buldu
Fenerbahçe, Joachim Löw’ün alternatifini buldu
Ameliyat olan Korkmaz Karaca sağlık durumunu açıkladı: Çok nadir görülen bir komplikasyonla karşılaştık
Ameliyat olan Korkmaz Karaca sağlık durumunu açıkladı: Çok nadir görülen bir komplikasyonla karşılaştık
Yalova'da25 gündür kayıp kadından acı haber geldi! Eve girenler şok oldu: Koltuğun önünde...
Yalova'da25 gündür kayıp kadından acı haber geldi! Eve girenler şok oldu: Koltuğun önünde...
Elektriğe nisan ayında can yakacak zam! Yoksa yaza yüzde 100 zam gelecek
Elektriğe nisan ayında can yakacak zam! Yoksa yaza yüzde 100 zam gelecek
Türkiye'deki zirve öncesi Ukrayna lideri Zelenski Rusya'nın 3 talebine yeşil ışık yaktı! Rusya çıldırdı
Türkiye'deki zirve öncesi Ukrayna lideri Zelenski Rusya'nın 3 talebine yeşil ışık yaktı! Rusya çıldırdı
Sıfır ve ikinci el araba fiyatları değişti araba almak isteyenlere kötü haber
Sıfır ve ikinci el araba fiyatları değişti araba almak isteyenlere kötü haber
Zeytin bahçesini ilaçladı! Evinde fenalaşıp hayatını kaybetti
Zeytin bahçesini ilaçladı! Evinde fenalaşıp hayatını kaybetti
'Böyle bir şey olabilir mi?' diyen İlber Ortaylı isyan etti: Zamanı geldi
'Böyle bir şey olabilir mi?' diyen İlber Ortaylı isyan etti: Zamanı geldi