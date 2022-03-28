Melih Altınok'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manda yoğurtlu tarifini böyle savundu: Tavuk döner fiyatını geçmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlıklı yaşam için yediğini söylediği manda yoğurdu ve hurmayla yapılan tarif için Sabah yazarı Melih Altınok, tavuk döner fiyatı benzetmesiyle savundu.

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Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yatmadan önce yediğini söylediği manda yoğurdu, kestane balı ve hurmayla yaptığı tarif için sosyal medyada gelen tepkilere muhalefeti eleştirerek böyle savundu:

"Ne var ki herkesin üzerinde uzlaşacağı böyle bir ulusal mesele bile muhalefetin eliyle sığ bir zemine sürükleniyor...

Dün de Cumhurbaşkanın tavuk döner fiyatını geçmeyecek manda yoğurtlu öğününü "Saraylara layık... Halk manda yoğurdunu nasıl alacak" diye öğütüyorlardı. Altı üstü bir tas manda yoğurdu... Türklerin en temel, geleneksel besini. Evlerde yapılır" diye yazdı.

Manda yoğurdunun lüks olmadığını savunan Altınok, "Her şey gibi, her zaman bulunamayabilir ama bu onu lüks yapmaz. Hayat pahalılığını eleştireyim derken, bir filminde oğluna flüt alamadığı için kederlenip "Kaç para ulan bir flüt" diye naralar atarak meyhanede yetmişlik rakı deviren İbrahim Tatlıses pozisyonuna düşmenin alemi yok.

Söyleyecek sözü, ciddi bir alternatif önerisi olmadığı için, enflasyon gibi gerçek bir problemi bile ajite etmeden gündemine alamayan arabesk muhalefet, anketlerde halkın 20 yıl sonra bile "Sorun var ama yine Erdoğan çözer" demesine şaşıra dursun" ifadelerini kullandı.