Dila Tarkan kimdir kaç yaşında hamile mi Dila Tarkan kiminle evlendi?

Sosyetenin renkli simalarından biri olan aynı zamanda Şeyma Şubaşı'nın en yakın arkadaşı olan Dila Tarkan Atina'da uzun zamandır birlikte olduğu Dağhan Doğruer ile evlendi. Hamile olduğu söylenen Dila Tarkan'ın hayatı da merak konusu oldu. Sosyal medya içeriği üreten Dila Tarkan 29 yaşında. Bir dönem adı Eser Yenenler ile anılmıştı. Peki eşi Dağhan Doğruer kimdir, ne iş yapar?

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Sosyetik güzel Dila Tarkan muradına erdi ve Atina'da çok yakın arkadaşlarının katılı ile uzun süredir birlikte olduğu Dağhan Doğruer ile evlendi. Dila Tarkan'ın hamile olduğu için nikah tarihinin öne alındığı iddiası ile gündem oldu. Sosyal medya içeriği üreten ve instagram hesabındaki paylaşımları binlerce beğeni alan Dila Tarkan 29 yaşında. Stil danışmanı olan Dila Tarkan, Şeyma Şubaşı'nın da en yakın arkadaşı. Bir dönem adı Eser Yenenler ve Hakan Sabancı ile de anılan Dila Tarkan İstanbul doğumlu. Peki eşi Dağhan Doğruer kimdir, ne iş yapar?

Düğün Atina'da oldu: Dila Tarkan, önceki haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almış, kısa süre sonra da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı. Çift bugün ise Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturdu. 29 yaşındaki Dila Tarkan, gelinlik yerine pantolon ve ceketten oluşan bir takım giymeyi tercih etti.

Dila Tarkan kimdir: Daha önce ilk kez Eser Yenenler'in sevgilisi olarak ismini duyurmuş olan Dila Tarkan, 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmekte olan sosyal medya fenomeni Dila Tarkan, ünlü markalara stil danışmanlığı da yapmakta. Şeyma Subaşı ve Burcu Esmersoy gibi modanın önde gelen isimleriyle arkadaş olduğu bilinen Dila Tarkan'ın adı son olarak Hacı Sabancı ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer kimdir: Dağhan Doğruer 1993 senesinde doğmuştur. Ünlü iş insanı Dağhan Doğruer fanatik bir Beşiktaşlıdır. Dila Tarkan ile 2018 yılında nişanlanmış olan Doğruer, 16 Şubat 2022 tarihinde evlilik teklifi etmiştir. Dağhan Doğruer'in hakkında çok fazla şey bilinmese de Instagram hesabındaki gönderilerinden kendisinin bir Beşiktaş fanatiği olduğu bilinmektedir. Bunun yanında ateşli silahlarla da yakından ilgilenmekte olan Doğruer'in sosyal medya hesaplarında antrenman yaptığı pek çok videosu bulunmaktadır.