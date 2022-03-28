Özgür Demirtaş'tan Savcı Sayan'ın 'Ramazan'da 2 kilo et dağıtacağım' sözüne tepki

Özgür Demirtaş, kırmızı ete gelen zamlar sonrası vatandaşlara 2 kilo et dağıtacağını duyuran Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepki gösterdi.

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Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Ramazanda evime et alamıyorum diyen her aileye günde 2 kilo et bizden" diyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepki gösterdi. Demirtaş'ın yorumu sosyal medyada konuşuldu.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın, “Ramazanda evime et alamıyorum, alacak durumda değilim diyen her aileye günde 2 kilo et bizden” demecine tepki gösterdi.

Demirtaş sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Hemen bu kişiye başvurun. Etlerinizi alın. Vermezse neden yapamayacağın şeyi söyledin deyin. Ekonominin E'sinden anlamamak böyle oluyor demek…”