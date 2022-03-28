Kerim Bekar ifadesi ne dedi dedesi Dursun Zehir'i arkadaşına öldürtmüş

RİZE'nin Pazar ilçesinde 171 gündür kayıp olan 71 yaşındaki Dursun Zehir'in öldürülüğü ortaya çıkmıştı. Gelen son haber ise tam bir vahşet. Torunu Kerim Bekar, dedesini cebindeki 5 bin lira için arkadaşı Yasin Şanal'a öldürtmüş. 5 binin yarısını ve dedesinin cep telefonunu alan torun Kerim Bekar ve testereyle yaşlı adamı 5 parçaya ayıran Yasin Şanal tutuklandı.

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RİZE'den gelen son haberler kan donduran cinsten. Türkiye'nin günlerdir ATV'deki Müge Anlı'da konuştuğu 71 yaşındaki Dursun Zehir cinayetindeki son gelişmeler duyanları şok etti. Son kez Pazar ilçesinde görünen ve daha sonra izine rastlanmayan Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıkmışıtı. Gözler ve şüpheler torunu Kerim Bekar'a çevrilmişti fakat torun Bekar her defasında ben yapmadım diyerek kendini aklamaya çalışmıştı. Fakat Dursun Çiçek cinayetindeki son gelişmeler ortaya çıktı. 71 yaşındaki yaşlı adamı torununun internet cafeden arkadaşı Yasin Şanal testereyle 5 parçaya bölerek öldürmüş. Torunu Kerim Bekar ise azmettirmiş. İşte yaşananlar...

Rize’de geçtiğimiz yıl 6 Ekim’de kızı Fatma Bekar’ın Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Dursun Zehir’in (75) kayıp olayında adliyeye sevk edilen 4 kişiden biri olan Yasin Şanal, işlediği cinayeti itiraf etti. Kendisini cinayete Dursun Zehir’in torunu Kerim Bekar’ın azmettirdiğini ifade eden katil zanlısı Yasin Şanal, Zehir’i cebindeki 5 bin lira için öldürdüğünü söyledi.

Müge Anlı da kumar oynadığı iddia edilen Bekar'ın, dedesini para için öldürebileceği ihtimalinin üzerinde durmuştu. Verdiği bir röportajda "Parçalayıp gömmüş olabilirler" ifadesi kafaları epeyi karıştırmıştı.

Olay da adı geçen taksici Serkan Yoğurtçu ise olayla bir alakası olmadığını, sadece Kerim Bekar’a sanal bir internet sitesinde bahis oynayabilmesi için kredi çekmek istediği farklı bir mevzuda yardımcı olduğunu, bir başka sanık Enes G. İse olaylardan haberi olmadığını ancak Dursun Zehir’i arkadaşı Yasin Şanal’ın öldürmüş olabildiğini ifade etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Pazar Adliyesi’ne sevk edilen şahıslardan taksici Serkan Yoğurtçu çıkartıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakılırken, Enes G. İse Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dursun Zehir’i öldürdüğünü itiraf eden Yasin Şanal ve Zehir’in torunu Kerim Bekar da tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan sahilde iş makinesi, denizde dalgıç polisler ve dalga kıranda kadavra köpeği ile arama çalışmaları devam eden Dursun Zehir’in cesedine henüz ulaşılamadı.

Dursun Zehir’i nasıl öldürdüğünü anlatan Şanal “Dursun amcaya gel seninle şöyle biraz yürüyelim diyerek kolundan tuttum ve deniz fenerinin oraya doğru birlikte yürüdük. Giderken ‘Neden buraya geldik’ şeklinde bir şey demedi. Kerim sürekli benden para istiyor diye bahsediyordu. Bende deniz fenerinin olduğu yere gelince oradan aldığım bir taşla bayıltma amaçlı Dursun Zehir’in başına vurarak bayılttım ve fenerin olduğu kuyuya doğru çektim.

Onu o şekilde orada tekrar bırakıp testere almak için çalıştığım havalimanı şantiyesine gittim. Sonra Dursun Zehir’in olduğu yere doğru gittim. Önce üzerimi çıkarttım sadece pantolon kaldı. Daha sonra Dursun Zehir’in üzerindeki ceketi çıkararak sol ön cebindeki 5 bin TL’yi aldım ve sağ cebinden telefonu aldım. Sonra elimdeki testere ile önce sol bacağını diz üstünden pantolon ile birlikte kestim. Sonra sağ bacağını da diz üstünden kestim. Sağ kolunu omuzunun aşağısından kestim. Sol omuzunu da omuzunun aşağısından kestim. Gövdesi ve başını ayırmadım” dedi.

Dursun Zehir’in torunu Kerim’in olaydan 2 gün önce parkta bulunan çalılıkların içerisine çöp poşeti koyduğunu, kendisinin de o çöp poşetlerine koyduğu cesedi denize attığını ifade eden Şanal “Kerim’in 2 gün önceden parktaki çalılıkların altına bıraktığı çöp poşetlerini alarak tekrar geri geldim. 5 poşet şeklinde cesedin parçalarını poşete koyup ağzından ip kullanmadan taş ile ve teker teker denize attım. Yaklaşık 5-6 dakika poşetlerin yavaş yavaş denizin dibine çökmesini izledim” ifadelerini kullandı.

Dursun Zehir’in cebinden aldığı paranın yarısını ve telefonunu torunu Kerim’e verdiğini sözlerine ekleyen Şanal “Olay sonrası eve giderek banyo ettim ve tekrardan Dursun Zehir’in ceketini almak için deniz fenerine gittim. Ceketi aldıktan sonra Kerim ile buluşarak Kerim’e 2 bin 500 TL para ile cep telefonunu ve ceketi verdim. Kerim bana ‘Ne yaptın, arkanda kanıt falan bıraktın mı?’ diye sorunca bende olan biten her şeyi anlattım ve oradan ayrıldık” dedi.

Üzerine atılan azmettirme suçunu kabul etmeyen Dursun Zehir’in torunu Kerim Bekar ise Yasin Şanal’ın ifadesinde söylediğinin aksine kendisinden Yasin Şanal’ın para istediğini ifade etti.

Yasin Şanal’ın dedesini öldürdüğünü TV Programında öğrendiğini ifade eden Bekar “Yasin’in dedemi öldürdüğünü aramak için çıktığımız TV programında öğrendim. Bir arkadaşım beni arayarak bu durumu söyledi. Ben Yasin Şanal isimli şahıs ile hiç sahil kenarında buluşmadım. Genelde internet kafede akşam üstleri buluşurduk. Yasin’in iddialarını kabul etmiyorum. Yasin bana herhangi bir para, dedeme ait telefon veya ceket vermedi. Ben parka herhangi bir çöp poşeti bırakmadım. Kendisini de tehdit etmişliğim yoktur. Dedem kaybolduktan sonra park olayını anlatmamın sebebi Yasin’in böyle bir iş yapacağını düşünmemem ve dedemin bizi terk ettiğini düşündüğümden dolayıdır” şeklinde konuştu. Bekar, Yasin Şanal’ın kendisine yönelik ‘Beni azmettirdi’ ifadelerini de kabul etmedi.