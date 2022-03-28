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Yükselişle başladı! 28 Mart haftanın ilk işlem gününde dolar rakamları

Yükselişle başladı! 28 Mart haftanın ilk işlem gününde dolar rakamları

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 14,85 seviyelerinde işlem görürken aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,18 azalışla 16,2670'ten alıcı buluyor.

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Cuma günü dar bant içindeki seyrine devam eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,09 üzerinde 14,8359'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 14,8490 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,18 azalışla 16,2670'ten, sterlin/TL yüzde 0,15 düşüşle 19,5280'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 99,2 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,25 değer kaybıyla 1,0960'dan alıcı buluyor.

Analistler ne diyor?
Analistler, Rusya-Ukrayna savaşıyla yüksek seyreden risk algısı ve şahinleşen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini bildirdi.

Bu hafta ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin para politikalarına ilişkin yönlendirmeleri ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, emtia ve tahvil piyasalarındaki hareketliliğin ne yöne evrileceğinin de risk algısının şekillenmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de açıklanacak dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve Dallas Fed İmalat Endeksi'nin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 99,4 seviyesinin önemli direnç, 98,5'in destek konumunda olduğunu kaydetti.

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