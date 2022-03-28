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İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 28 Mart kesinti yapılacak yerler

İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 28 Mart kesinti yapılacak yerler

İSTANBUL'da sular kesilecek. İSKİ 28 Mart 2022 bazı çalışmalar kapsamında su kesintisi yapılacak ilçeleri duyurdu. İSKİ'nin sitesinde yer alan bilgiye göre 8 ilçeye su verilemeyecek. İşte o liste...

İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 28 Mart kesinti yapılacak yerler

Arnavutköy

Arnavutköy Merkez Mah.

Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 28 Mart kesinti yapılacak yerler

Avcılar

Merkez Mah,Denizköşkler Mah.

Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 28 Mart kesinti yapılacak yerler

Bağcılar

Kirazlı Mah.

Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 28 Mart kesinti yapılacak yerler

Beykoz

Zerzevatçı Mah,Örnekköy Mah,Polonezköy Mah,Elmalı Mah,Mahmutşevketpaşa Mah.

Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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