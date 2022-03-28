İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 28 Mart kesinti yapılacak yerler
İSTANBUL'da sular kesilecek. İSKİ 28 Mart 2022 bazı çalışmalar kapsamında su kesintisi yapılacak ilçeleri duyurdu. İSKİ'nin sitesinde yer alan bilgiye göre 8 ilçeye su verilemeyecek. İşte o liste...
Arnavutköy
Arnavutköy Merkez Mah.
Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Avcılar
Merkez Mah,Denizköşkler Mah.
Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Bağcılar
Kirazlı Mah.
Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Beykoz
Zerzevatçı Mah,Örnekköy Mah,Polonezköy Mah,Elmalı Mah,Mahmutşevketpaşa Mah.
Çalışmanın tahmini olarak 28.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.