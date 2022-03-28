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Ukraynalılar yine mayın dönüşüyor Odessa sahili böyle görüntülendi

Ukraynalılar yine mayın dönüşüyor Odessa sahili böyle görüntülendi

İstanbul Boğazı ve Karadeniz serseri mayın tehdidiyle alarma geçmişken Ukrayna Odessa sahilinde halk olası bir Rus çıkarmasına karşı sahillere mayın döşüyor.

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Ukrayna ve Rus kültüründe çok önemli bir yeri olan şehir Avrupa'nın en güzel opera binalarından birine ev sahipliği yapıyor. Ukrayna donanmasının merkezi olmasının yanı sıra en büyük tahıl ihracat limanı olan Odessa'nın stratejik önemi sebebiyle Rusya'nın Mariupol'dan sonraki hedefi olabileceğinden endişe ediliyor. Geçen hafta denizden yapılan bombardıman bu endişelerin daha da artmasına yol açtı.

Şehrin sakinleri her ne kadar Odessa gibi bir kültür hazinesini kaba güç kullanarak ele geçirmek için Rusya Vladimir Putin'in deli olması gerektiği düşünse de savaşın seyri nedeniyle artık hiçbir şey ihtimal dışı olarak görülmüyor.

Odesa'nın ele geçirilmesi durumunda Moskova'nın Kırım ile batıda Moldova'nın Transdinyester bölgesindeki ayrılıkçılara doğru bir kara koridoru açma ihtimali doğacak.

Geçtiğimiz hafta sonu denizden yapılan bombardıman sonrası ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby bunun ne anlama geldiğini kestirmenin zor olduğunu belirtmişti. "Odessa'ya yapılacak bir saldırının öncüsü mü yoksa Ukrayna askerlerini güneye çekmek için yapılmış bir şaşırtmaca mıydı bilemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bu belirsizlik Odessa'daki kaygılı bekleyişi daha da zor hale getiriyor.

Ukraynalı yetkilillerse Rusların Mariupol'de oldukça meşgul olduklarını ve Odessa'ya ani bir baskın düzenlemeye yetecek kadar askeri gücü olmadığını belirtiyor.

Odessalı Güvenlik Uzmanı Hanna Shelest de Rusya'nın Odessa'ya açılan önemli bir karayolu olan Mykolaiv'i ele geçirmede başarısız olduğunu ve orası olmadan sadece denizden yapılacak bir saldırının intihar anlamına geleceğini vurguladı.

Rusya'nın işgali ile Odessa'da hissedilmeye başlanan bir başka şeyse giderek artan Ukrayna yanlısı duygular. Geçmişte şehirde Rusya yanlısı görüşlerin büyük bir tabanı olduğu biliniyordu. Shelest bu ay yayınlanan bir araştırmaya göre şehir sakinlerinin yüzde 90'ından fazlası Ukrayna'da kalmak istediğini belirtti.

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