Ödül gibi ceza! Genç kızların ölümüne sebep olmuştu

KONYA'da araç kiralayıp ehliyetsiz direksiyon başına geçen Abdulkadir Öz, arkadaş olduğu 14 yaşındaki Eda ve 16 yaşındaki Irmak’ın ölümüne yol açtı. İlk duruşmada tahliye edilen Öz’e, karar duruşmasında 'iyi hal' indirimiyle 5 yıl hapis verildi.

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Geçen 24 Eylül gecesi, ehliyeti olmadığı halde 450 liraya kiraladığı otomobilin direksiyonuna geçen Abdulkadir Öz, merkez Meram ilçesindeki Yeni Yol Caddesi üzerinde bulunan Lastik Durağı Kavşağı'na kontrolsüz olarak girince, Bekir Eroğlu'nun (54) kullandığı otomobille çarpıştı.

Abdülkadir Öz'ün yaralı kurtulduğu kazada, otomobilde bulunan arkadaşları, 14 yaşındaki Eda Naz Güngör ile 16 yaşındaki Irmak Altuntaş hayatını kaybetti.

İlk duruşmada tahliye olmuştu

Tutuklanan Öz, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi açılan davadaki savunmasında, "Yol boştu, sonrasında bir anda sol tarafta aracı gördüm. Ancak frene basmadım. Çünkü araç bize çarpacaktı. 'Arkamdan geçsin' diye hızımı artırmaya çalıştım. Ancak olmadı" dedi. İlk duruşmada tahliye olan Öz, geçtiğimiz günlerde karar duruşmasına çıktı.

9 yıl ceza indirimle 5 yıla düşürüldü

Davayı sonuçlandıran mahkeme heyeti, asli kusurlu bulunan Öz'ü "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" 9 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırdı. 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezayı 6 yıl 2 ay 20 güne düşüren mahkeme heyeti, ardından da iyi hal hükümlerini uygulayarak, 5 yıl 2 ay 6 güne indirdi.

Tali kusurlu bulunan diğer sürücü Bekir Eroğlu'na verilen 2 yıl 11 ay hapis cezası 1060 gün karşılığı olan 21 bin 100 lira para cezasına çevrilerek, 24 taksite bölündü.

Mahkemenin gerekçeli kararında da "Öz'ün kendisine kırmızı ışık ve dur yazısına rağmen durmadan ehliyetsiz olarak söz konusu kavşağa kullandığı araçla girdiği, ifadesinde ana yoldan gelen sürücü Bekir Eroğlu'na ait aracı gördüğünü ve hızının yavaş olduğunu tahmin ettiğini ve geçebileceğini düşündüğü için yola girdiğini beyan ettiği, dolayısıyla ehliyetsiz olarak araç kullanan sürücünün TCK 22/3 maddesinde belirtildiği üzere öngördüğü neticeyi istememesine karşı neticenin meydana geldiği anlaşılmakla hakkında ayrıca bilinçli taksir hükümleri uygulanmıştır" denildi.