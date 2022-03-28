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Manavgat'ta tarlada çalışırken feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
Manavgat'ta tarlada çalışırken feci şekilde can verdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tarlada çalışan adam, çapa makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedenini, yürüyüşe çıkan bir vatandaş buldu.

Manavgat'ta tarlada çalışırken feci şekilde can verdi

Manavgat ilçesi Uzunkale Mahallesi Hacıhasanlı mevkiinde ikamet eden Yusuf Deveci (64), evine 100 metre mesafede bulunan tarlasını ekime hazırlamak için çapa makinesiyle çapalarken çapa makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi.

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Manavgat'ta tarlada çalışırken feci şekilde can verdi

Olay, yürüyüş yapmak için olay yerinin yakınına giden bir vatandaşın ihbarı üzerine ortaya çıktı. Olay yerine 112 sağlık ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

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Manavgat'ta tarlada çalışırken feci şekilde can verdi

112 sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yusuf Deveci’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yusuf Deveci’nin ölüm haberini alan çocukları ve yakınları olay yerine akın etti. 

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Manavgat'ta tarlada çalışırken feci şekilde can verdi

Cebeci’nin cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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