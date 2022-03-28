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Çantasından 416 bin TL sahte para çıktı savunması güldürdü

Çantasından 416 bin TL sahte para çıktı savunması güldürdü

Adana’da çantasında 416 bin 600 TL sahte para ele geçirilen şahıs, ““Çantayı İstanbul’da buldum. İçine de bakmadım. Polisler açtığında ben de çok şaşırdım. Sahte para olduğundan haberim yoktu” dedi.

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Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro ekipleri, İstanbul’dan Adana’ya gelen şehirlerarası yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.

Ekiplerin yaptığı aramada, yolculardan N.E.’nin çantasından bin 482 adet 200 liralık, bin 202 adet 100 liralık sahte banknot çıktı. Polis, toplamda 416 bin 600 TL olan sahte paraya el koydu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde “Çantayı İstanbul’da buldum. İçine de bakmadım. Polisler açtığında ben de çok şaşırdım. Sahte para olduğundan haberim yoktu” dediği öğrenildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.E., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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