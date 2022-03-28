Manda yoğurdu fiyatları Mİgros, A101, ŞOK, BİM'de kaç para?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği beslenme tavsiyesinin ardından manda yoğurdu gündem oldu. Yatmadan önce manda yoğurdu yediğini söyleyen Erdoğan'ın açıklamalarının ardından manda yoğurdu fiyatları merak edildi. Peki manda yoğurdu Migros, A101, ŞOK ve BİM'de kaç para? 1 kilo manda sütünden ne kadar yoğurt çıkar?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldi ve yatmadan önce şifa niyetine manda yoğurdu yediğini açıkladı. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından manda yoğurdu birçok vatandaş için merak konusu oldu. Peki manda yoğurdu kaç para? 1 kilo manda yoğurdu ŞOK, Mİgros, A101, BİM'de kaç para?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir soru üzerine vatandaşlara şu tavsiyeyi verdi:

'Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa. Eskişehir'de bizde olan belediyelerden biri, o sürekli bakraç içinde manda yoğurdumu gönderir. Bir de Ankara Mamak belediye başkanımız bakraç içinde temin ediyor. Tavsiye ederim.'

Manda yoğurdu ortalama fiyatları:

Afyondanbana 800 gr Manda Yoğurdu. 69,50 TL.

Buffa Manda Yoğurdu 700 gr. 74,72 TL.

Gültekin Peynircilik 2 kg Manda Yoğurdu. 58,40 TL.

Berk Çiftlik 800 gr Manda Yoğurdu. 24,50 TL.

Gültekin Peynircilik 5 kg Manda Yoğurdu. 110,00 TL.

Gültekin Peynircilik 1 kg Manda Yoğurdu. 40,40 TL.

Migros'da 1 kilo manda yoğurdu satış fiyatı 35,77 liradan başlıyor.