Asgari ücret 2022 2. zammı belli oldu mu son haberi geldi

Milyonlarca çalışan asgari ücrete haziran ayında ikinci bir zam gelecek söylentileri ile heyecanlandı. Hükümet kanadından da ard arda olumlu mesajlar gelince şu anda 4 bin 250 lira olan asgari ücretin artacağına dair beklentiler arttı. Peki asgari ücrete ikinci bir zam gelir mi, bugün Kabine toplantısında Erdoğan son bilgileri verecek.

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Asgari ücrete zam mı gelecek, 2022 haziran ayında asgari ücret artacak mı sorusu son günlerde milyonlarca çalışanın gündeminde. 2022 yılının ocak ayında 4 bin 250 lira olan asgari ücretin eflasyon karşısında ezilmemesi için haziran ayında yeniden bir zam yapılacağı iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Ard arda gelen olumlu görüşler bu beklentiyi arttırsa da bugün son açıklamayı Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

Kabinenin bir diğer ana gündem maddesi ekonomi olacak. Her alanda peş peşe gelen zamların ardından asgari ücretli maaşlarında güncelleme beklentisine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretliye ilave zam le ilgili yıl ortasında adım atabileceğini söylemişti. Bu çerçevede asgari ücretlinin yanı sıra emeklilerin de beklentileri değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bilgi vermesi bekleniyor.

Asgari geçim indirimi verilmiyor:

Günlerdir tartışılan asgari ücretten vergi muafiyetinin diğer çalışanlar için de uygulanması kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, çalışanların maaşlarının asgari ücret kadar Gelir ve Damga Vergisi'nden muaf olmasını içeren teklif, kanunlaştı. Uygulama alanı kalmayan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması da kaldırıldı.

Brüt asgari ücret ne kadar:

Asgari ücretin belli olmasının ardından asgari ücret ile çalışanlar maaşlarını yüzde 50 zamlı olarak başlayacak. 2022 yılı asgari ücret brüt 5 bin 4 TL, işverene maliyeti ise 5 bin 879 TL oldu.