Barzani'ye yakın sitede yayınlandı: PKK nefes bile alamıyor

PKK'nın Türkiye'nin düzenlediği operasyonlarla artık bitme noktasına geldiğini Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'ye yakınlığı ile bilinen sitede analiz edildi.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'ye yakınlığı ile bilinen "Darkamazi" isimli internet sitesinde çarpıcı bir analiz yayımlandı. PKK ile ilgili kaleme alınan analizde örgütün bittiğine, nefes bile alamadığına değinildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani'ye yakınlığı ile bilinen "Darkamazi" isimli bir internet sitesinde, PKK ile ilgili çarpıcı bir analiz yayımlandı. Barzani'nin Kürdistan Demokratik Partisi’ne (KDP) yönelik bildirisine yayımlanan analizde dikkat çeken detaylara yer verildi.

“KCK bildirisi ve satır aralarındaki gerçekler” başlıklı yazıda PKK’nın durumu “PKK Kuzey’de nefes alamıyor, gruplar sürekli imha oluyor, artık imha olacak grup bile kalmadı.” sözleriyle anlatıldı.

PKK kaybetmiştir

Türkiye'nin düzenlediği sınır ötesi operasyonlara da değinilen analizde eli kanlı terör örgütünün zor günler geçirdiği, Kuzey Irak'ta nefes bile alamayacak duruma gelip dağılma sürecine girdiğine değinildi. Yazıda ayrıca PKK'yı savunanların da popüler ifadelerinden olan "direniş" konusuna da değinilirken, bölgede bir direnişin olmadığı, aksine terör örgütünün hezimetinin bulunduğu belirtildi:

“PKK Kuzey’de nefes alamıyor, gruplar sürekli imha oluyor, artık imha olacak grup bile kalmadı. Peki bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu da mı KDP?

PKK’nin geçen yıldan diline pelesenk yaptığı ‘direnişler’ birer zafer değildir. Direnmek kelimesinin ardında kaybettirilen şey tasfiye olmuş, hareket edemez durumdaki bir gerillacılık ve iflas etmiş gerilla taktiği vardır. PKK Türk devletini yenmemiştir. Tam tersine Türk devletinin kazandığı her yeri kazıyın atında PKK’nin direniş diye yutturmaya çalıştığı bir kaybediş vardır.”

PKK 50 yıldır Kürt gençleri tüketti

PKK'nın Kürt geçlerini nasıl kullandığına da değinilen yazıda, terör örgütü için "50 yıl boyunca Kürt gençlerini tüketti" ifadelerine yer verildi:

“PKK’nin 50 yıllık direniş ve mücadele gerçeği kocaman bir yalandır. 50 yıldır dört kuşak Kürt gençleri tüketildi. Kürdistan kazanılmayacak bir savaşa mahkûm edildi, sonuçta köyler boşaldı, insanlar kaçtı. Kuzey Kürdistan’ın dağlarında kırsalında şimdi sadece ölüm var.”

PKK yaşam inşa etmiyor insanlar köylerine gidemiyor

PKK'nın sözde savunduğu değerler arasında bulunan herkes için eşit yaşamı, en başta kendilerinin çiğnediğini belirtilen analizde, terör örgütünün bölgede bir yaşam inşa etmek bir tarafa, bölgenin yerlileri konumundaki aşiretleri dahi bölgenin Güneyine almadıkları belirtildi:

“Şimdi de PKK Kuzey Kürdistan’ın bu kötü kaderini Güney Kürdistan’a bulaştırmak istiyor. PKK ben Türk devletine karşı direniyorum, burası benim yerim dediği için Güney Kürdistan’ın kadim aşiretleri Sindiler, Guliler, Bradostiler, Berwariler köylerine gidemiyor. Onlarca Sindi köyü Haftanin’deydi Fakat PKK 1990’dan beri bu insanların köylerine girmesine izin vermedi. PKK hiçbir yerde yaşamı inşa etmiyor.”

PKK KDP'ye saldıracak

“PKK kısa bir süre içinde de Kürdistan Bölgesine saldırmaya başlayacak.

PKK’nin provaktif adımları neler olabilir?

- Halkı galeyana getirmeye ve kitlesinin saldırganlık düzeyini arttırmaya çalışacak.

- İkinci olarak Kürdistan bölgesi içinde bazı provokatif eylemler yapacak. Bu eylemlerde kontra tarzı hareket edecek. Örneğin bazı Peşmerge komutanlarına ve alanlardaki bazı kanaat önderlerine dönük saldırılar yapacak. Hatta bazı Kürdistan Bölgesine muhalif, bazı eleştirileri olan kişileri bile hedefleyerek bunları KDP ve Peşmerge vurdu biçiminde dezenformasyon yaratacak.

- Avrupa’da geçen yıl kurduğu 'Kürdistan’ı Savunma İnisiyatifi' vb. kurumları bazı yabancı kişileri öne çıkararak Kürdistan Bölgesine saldırtacak. Avrupa’daki bazı kurumlarda Kürdistan Bölgesine karşı eylemler yaptıracak.”