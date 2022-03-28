UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

UEFA, Türk gözlemciler Erol Ersoy, Barış Şimşek ve Orhan Erdemir'i organizasyonlarında görevlendirdi.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erol Ersoy, Kuzey Makedonya ile Faroe Adaları arasında yarın oynanacak UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Barış Şimşek ise aynı gün Danimarka ile Belçika arasında oynanacak UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası I Grubu maçında görev alacak.

Orhan Erdemir de Kazakistan ile Moldova'nın UEFA Uluslar Ligi Play-Out ikinci maçında hakem gözlemcisi olacak.