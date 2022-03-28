Burak Elmas'ı başkanlık tahtından eden paylaşımlar

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın idari olarak ibra edilmemesine pek çok sebep gösteriliyor. Transferdeki ve ligdeki başarısızlıklar, Terim'in ani gönderilişi vs... Ancak Elmas'ı tahtından eden asıl nedenin Işıtan Gün'le ilgili sorunu çözememesi olduğu söyleniyor.

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Galatasaray'da mali olarak ibra edilen fakat idari olarak ibra edilmeyen Başkan Burak Elmas, 1 hafta içerisinde seçime gideceklerini açıkladı. Kurala göre Elmas, yeniden aday olamayacak.

Elmas'ın listesindeki Işıtan Gün ise yine gündeme oturdu. Aylardır eski tweet'leri ve Galatasaray'ın malzemelerini Hollanda'da satma girişimiyle gündemde olan Işıtan Gün, bu kez yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

"Konuşursam ortalık karışır"

Bir televizyon kanalına katılan Işıtan Gün, "Eğer konuşursam ortalık karışır" ifadelerini kullandı. Burak Elmas'ın başkanlığının düşmesi sonrası Gün'ün konuşup konuşmayacağı ise merak konusu.

Işıtan Gün'ün tweetleri

Toplantıda konuşulan konulara bakınca, Burak Elmas'ın ibrasızlığının gerekçesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün'ün tweetleri ve Burak Elmas'ın bu krizi yönetememesi gösteriliyor.

Elmas, paylaşımlara sessiz kalınca tepki topladı

Işıtan Gün’ün bu paylaşımlarına karşın Galatasaray’daki görevine devam etmesi, başkan Elmas’ın hiçbir şey yapmaması genel kurul üyelerinin en çok tepki gösterdiği nokta oldu. Ortaya çıkan tweet’lere karşın Gün’ü görevden almayan Elmas, toplantıda da yöneticisini koruyan bir tavır sergileyerek tepki çekti.