Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını duyurdu: O ilimiz yine zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs illere göre haftalık vaka sayılarını son dakika olarak duyurdu. Eskişehir geçen haftaki gibi zirvedeki ilimiz oldu. Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 239,48, Ankara'da 395,38, İzmir'de 247,16 oldu. Eskişehir 628,47 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı.
Bakan Koca "12-18 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 28 Mart kesinti yapılacak yerler