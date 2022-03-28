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Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını duyurdu: O ilimiz yine zirvede

Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını duyurdu: O ilimiz yine zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs illere göre haftalık vaka sayılarını son dakika olarak duyurdu. Eskişehir geçen haftaki gibi zirvedeki ilimiz oldu. Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 239,48, Ankara'da 395,38, İzmir'de 247,16 oldu. Eskişehir 628,47 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı.

Bakan Koca "12-18 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

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