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Çankırı'da 1500 yıllık tarihi mezarlarda pes dedirten görüntü! Duvarları gören şaştı kaldı

Çankırı'da 1500 yıllık tarihi mezarlarda pes dedirten görüntü! Duvarları gören şaştı kaldı

ÇANKIRI’nın Ilgaz ilçesinde yaklaşık bin 500 yıl önce yapıldığı tahmin edilen kaya mezarları ve şapelin duvarları sprey boyayla tahribata uğratıldı. Kaya mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde Geç Roma döneminde tüf kayaların oyulması ile inşa edilen İndağı Kaya Mezarları, yaklaşık bin 500 yıllık tarihi ile vatandaşların ilgisini çekiyor. Kastamonu-Çankırı karayolu üzerinde bulunan tepedeki İndağı Kaya Mezarları, vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor. İçerisinde kilise, odalar ve çok sayıda mezarın bulunduğu kaya mezarları, 1995 yılında 1. derece sit alanı arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

Roma’nın son dönemlerinden itibaren kullanıldığı tahmin edilen kaya mezarlarının define arayan şahıslar ve sprey boyayla duvarlarının boyanarak tahribata uğratılması ise görenleri şaşırtıyor. Kaya mezarlarının dış cephesinin ve içerisinde bulunan odaların duvarlarının sprey boyalar ile tahribata uğratılmış durumda olduğunu gören vatandaşlar, tepki gösteriyor. Kaya mezarlarındaki tüm odaların duvarlarında sprey boyayla yazılmış yazıların olduğu ve zemini ile duvarlarının defineciler tarafından kazıldığı görüldü.

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