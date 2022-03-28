BIST 2.185
DOLAR 14,84
EURO 16,29
ALTIN 921,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da arkadaşının kestiği ağacın altında can verdi

Antalya'da arkadaşının kestiği ağacın altında can verdi

ANTALYA'da orman kesim sahasında işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu şahıs, aynı uyruklu başka bir çalışanın kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ta orman kesim sahasında birlikte çalıştıkları bildirilen Halid Rahmani ve Iraz Mehmet isimli Afganistan uyruklu işçilerden, Halid Rahmani’nin ağaç motoruyla kestiği ağaç Iraz Mehmet isimli şahsın üzerine düştü. Iraz Mehmet başına aldığı darbe sonucunda olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerine 112 sağlık ekibi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Karakoluna bağlı ekipler ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Iraz Mehmet isimli şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağacı kesen kişi ve firma yetkilisi gözaltında
Iraz Mehmet’in cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Afganistan uyruklu Halid Rahmani ve bölgede ağaç kesim işini üstlenen firma yetkilisi jandarma tarafından gözaltına alındı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Amerikalı eşi şoka soktu! Yürüyerek Antalya'ya ulaştı: Yaşamıyor olabilirdim
Foto Galeri Amerikalı eşi şoka soktu! Yürüyerek Antalya'ya ulaştı: Yaşamıyor olabilirdim Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
1 kg manda sütünden ne kadar yoğurt çıkar? Manda yoğurdu lezzetli mi?
1 kg manda sütünden ne kadar yoğurt çıkar? Manda yoğurdu lezzetli mi?
Yılmaz Vural: Löw'den daha çok eğitim aldım
Yılmaz Vural: Löw'den daha çok eğitim aldım
Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını duyurdu: O ilimiz yine zirvede
Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını duyurdu: O ilimiz yine zirvede
Barzani'ye yakın sitede yayınlandı: PKK nefes bile alamıyor
Barzani'ye yakın sitede yayınlandı: PKK nefes bile alamıyor
Manda yoğurdu faydaları neye iyi gelir manda yoğurdu içine neler konur?
Manda yoğurdu faydaları neye iyi gelir manda yoğurdu içine neler konur?
UEFA'dan Türk gözlemcilere görev
UEFA'dan Türk gözlemcilere görev
Profesör doktor otu deniyor! Fiyatını duyan şaştı kaldı: Etle yarışıyor
Profesör doktor otu deniyor! Fiyatını duyan şaştı kaldı: Etle yarışıyor
Elazığ'da amatör ligde olaylı maç! Hakem 18 kırmızı kart çıkardı
Elazığ'da amatör ligde olaylı maç! Hakem 18 kırmızı kart çıkardı
İnternete yüzde 70 zam geliyor CHP duyurdu
İnternete yüzde 70 zam geliyor CHP duyurdu
Zeytin bahçesini ilaçladı! Evinde fenalaşıp hayatını kaybetti
Zeytin bahçesini ilaçladı! Evinde fenalaşıp hayatını kaybetti