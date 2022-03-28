Amerikalı eşi şoka soktu! Yürüyerek Antalya'ya ulaştı: Yaşamıyor olabilirdim
Yaşar Çalışkan (43) isimli vatandaşa Amerikalı eşi hayatının şokunu yaşattı. Çalışkan yaşadığı mağduriyete dikkat çekmek için Sakarya'dan Antalya'ya bin 700 kilometre yürüdü.
İstanbul’da yaşayan Yalçın Çalışkan (43), 6 yıl önce Amerikan vatandaşı eşiyle aile içi bazı sıkıntılar yaşadı. Ardından iddiaya göre eşi, Amerika’da yaşayan babasının rahatsızlandığını söyleyip oğluyla beraber Amerika’ya gidip bir daha dönmeyince Çalışkan şok yaşadı.
Oğlunu 6 yıldır göremeyen Çalışkan, bu süre içerisinde internet üzerinden en son oğlunu 6 ay önce gördü.
40 günde ulaştı
Yaşadığı mağduriyete dikkat çekmek için üzerinde oğlunun fotoğrafının bulunduğu tişörtle 40 gün önce Sakarya’dan yürüyerek yola koyulan Çalışkan, sırasıyla Karadeniz ve doğudaki şehirleri dolaştı, ardından Akdeniz’e inip 40. günde Antalya’ya ulaştı.
Yaklaşık bin 700 kilometre yol kat eden Çalışkan, Akdeniz’den sonra ege bölgesinden İstanbul Mecidiyeköy’e gelerek yürüyüşünü sonlandıracak.