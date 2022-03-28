Amerikalı eşi şoka soktu! Yürüyerek Antalya'ya ulaştı: Yaşamıyor olabilirdim

İstanbul’da yaşayan Yalçın Çalışkan (43), 6 yıl önce Amerikan vatandaşı eşiyle aile içi bazı sıkıntılar yaşadı. Ardından iddiaya göre eşi, Amerika’da yaşayan babasının rahatsızlandığını söyleyip oğluyla beraber Amerika’ya gidip bir daha dönmeyince Çalışkan şok yaşadı.