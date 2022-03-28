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Rıdvan Dilmen İbrahim Seten'i affetti! O söze sinirlenip dava açmıştı

Rıdvan Dilmen İbrahim Seten'i affetti! O söze sinirlenip dava açmıştı

Rıdvan Dilmen'in, kendisine sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla gazeteci İbrahim Seten’e açtığı dava, Dilmen’in şikâyetini geri çekmesiyle düştü.

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Eski futbolcu Rıdvan Dilmen’in, sosyal medya hesabından ‘kılavuzu şeytan olanın’ şeklindeki paylaşımıyla kendisine hakaret ettiği öne sürülen gazeteci İbrahim Seten’e açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık İbrahim Seten ve avukatı Mustafa Kolenoğlu hazır bulundu.

Duruşmada hakim, müşteki Rıdvan Dilmen'in celse arasında şikâyetinden vazgeçtiğine dair dilekçe sunduğunu söyledi. Sanık İbrahim Seten yaptığı savunmasında, "Davaya konu Twitter hesabı ve paylaşım bana aittir. Hakaret kastım yoktur. Öncelikle beraatımı, mahkeme aksi kanaatteyse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ederim" dedi.



'Kılavuzu şeytan olanın'
Sanık İbrahim Seten'in avukatı Mustafa Kolenoğlu ise "Spor camiasında 'şeytan' lakabıyla tanınan müşteki hakkında müvekkilin 'kılavuzu şeytan olanın' şeklindeki paylaşımı nedeniyle dava açılmıştır. Müvekkilin öncelikle beraatını, aksi takdirde şikâyetten vazgeçmenin kabulü ile düşme kararı verilmesini talep ederiz" ifadelerini kullandı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, davanın seyri aşamasında müşteki Rıdvan Dilmen'in şikâyetten vazgeçtiği görüldüğünden davanın düşmesine karar verilmesini talep etti.



Dava düşürüldü
Mahkeme, müşteki Rıdvan Dilmen'in sanık İbrahim Seten hakkındaki şikâyetinden vazgeçmesi ve sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikâyete tabi olması gerekçeleriyle davanın düşmesine karar verdi.



İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli İbrahim Seten’in 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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