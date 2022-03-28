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Elektriğe nisan ayında can yakacak zam geliyor bu olmazsa yaza yüzde 100 zamlanacak

Elektriğe nisan ayında can yakacak zam geliyor bu olmazsa yaza yüzde 100 zamlanacak

Elektrikte yıl başında vatandaşlarda büyük şok etkisi yaratan zamlara ayarlama çekilmişti. Maliyetlerin yükselmesiyle elektriğe bir zam daha yapılması öngörülüyor. Bu zammında Nisan ayında geleceği söyleniyor.

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Elektrikte zararına üretim başladı. Nisanda zam yapılmaması durumunda temmuz ayında yüzde 100’ün üzerinde zamma mecbur kalınacağı ifade ediliyor. Döviz kurlarındaki artışla birlikte elektrik üretim maliyetleri katlanarak artıyor. Kilovatsaat (kWh) başına net enerji maliyeti 1.75 TL'yi geçti. Vergi hariç diğer giderlerle birlikte bu rakam 2 TL'yi aşarken, tüketiciye satılan elektriğin kWh fiyatı bunun oldukça altında kalıyor. Enerji Uzmanı Çağada Kırım'ın hesaplamalarını göre, nisan ayı ile birlikte tüm tüketici gruplarında en az yüzde 20'lik zam söz konusu.

Meskenlere zam yapılmayıp ticarethane, sanayi ve tarımsal tüketime zam yapılması durumunda ise bu oranın yüzde 40'ı aşacağına dikkat çeken Kırım, zamların daha fazla bekletilmesi durumunda ise temmuz ayında yüzde 100'den fazla fiyat artışına mecbur kalınacağını kaydetti. Şu anda mesken abonelerinin diğer tüketici grupları tarafından sübvanse edildiğini aktaran Kırım, bunun sürdürülemez olduğunu dile getirdi. Piyasanın yüzde 70'inin dolara bağlı olduğunu ifade eden Kırım, “EPDK'nın zammı 2 tarife dönemi erteleme hakkı var. Ama bunu uzun süre kullanamaz. Görevli tedarik şirketleri kanunen zarar ettirilemez” dedi.

Aktif enerji bedeline zammın söz konusu olduğunu belirten Kırım, dağıtımda bir fiyat artışının ise söz konusu olmadığını kaydetti. Meskenleri sübvanse eden ticarethanelere kWh satış fiyatının 1.890 TL olduğunu aktaran Kırım, bunun elektrik üretim maliyetini kurtarma-
dığını söyledi.

Barajlar çalışınca faturalar artacak
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) bedelinin de elektrik maliyetlerine eklendiğini hatırlatan Çağada Kırım, yaz aylarıyla birlikte YEKDEM'in payının artacağını söyledi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük kısmının barajlardan oluştuğunu anlatan Kırım, YEKDEM kapsamındaki barajlardan üretilen elektriğe kWh başına 7 dolar/sent ödendiğini belirtti.

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