BIST 2.185
DOLAR 14,84
EURO 16,29
ALTIN 921,86
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Selçuk Bayraktar insansız savaş uçağı Kızılelma'nın son halini paylaştı

Selçuk Bayraktar insansız savaş uçağı Kızılelma'nın son halini paylaştı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın kanadının takıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Abone ol

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılelma'nın son halinin resimlerine de yer vererek şunları kaydetti:

"Pazar günü sülale boyu toplandık. AKINCI kareye sığmadı, maketi geldi. CEZERİ, isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik."

ÖNCEKİ HABERLER
Karadeniz'de yine Ukrayna mayını bulundu Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! SAAS komandoları imha etti
Karadeniz'de yine Ukrayna mayını bulundu Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! SAAS komandoları imha etti
Akıllara durgunluk veren olay! İntihar eden kişi yayanın üzerine düştü
Akıllara durgunluk veren olay! İntihar eden kişi yayanın üzerine düştü
Buzdolabı ve kombinin sigortalarını ayırdı 75 liralık elektrik faturası 42 liraya düştü
Buzdolabı ve kombinin sigortalarını ayırdı 75 liralık elektrik faturası 42 liraya düştü
Antalya Havalimanı Projesi'nin 2,138 milyar avroluk ilk kira taksiti ödendi
Antalya Havalimanı Projesi'nin 2,138 milyar avroluk ilk kira taksiti ödendi
Kimlik yenileme randevu alma 2022 telefon numarası KAÇ?
Kimlik yenileme randevu alma 2022 telefon numarası KAÇ?
Elektriğe nisan ayında can yakacak zam geliyor bu olmazsa yaza yüzde 100 zamlanacak
Elektriğe nisan ayında can yakacak zam geliyor bu olmazsa yaza yüzde 100 zamlanacak
Devletin vergiden toplayabildiği son 20 yılın en düşük seviyesinde
Devletin vergiden toplayabildiği son 20 yılın en düşük seviyesinde
Rıdvan Dilmen İbrahim Seten'i affetti! O söze sinirlenip dava açmıştı
Rıdvan Dilmen İbrahim Seten'i affetti! O söze sinirlenip dava açmıştı
İstanbul'da kusma şikayetiyle gitti hayatı karardı! Yürüyemez hale geldi: Gerçeği öğrenen aile şok oldu
İstanbul'da kusma şikayetiyle gitti hayatı karardı! Yürüyemez hale geldi: Gerçeği öğrenen aile şok oldu
'Zarar ediyoruz' diyerek isyan ettiler! Süt inekleri kesiliyor yeni zam kapıda
'Zarar ediyoruz' diyerek isyan ettiler! Süt inekleri kesiliyor yeni zam kapıda