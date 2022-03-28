Karadeniz'de yine Ukrayna mayını bulundu Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! SAAS komandoları imha etti

Karadeniz'de ikinci kez son dakika mayın paniği. İğneada açıklarında mayın tespit edildi. Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda bulunan mayının ardından şimdi de Batı Karadeniz'de mayın bulundu. SAS komandoları o mayını imha etti. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı döşediği 450 mayının zincirlerinin kırıldığı ve serseri mayın halinde İstanbul Boğazı'na doğru ilerlediği açıklanmıştı.

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Ukrayna mayınları Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Bu kez Karadeniz İğneada açıklarında mayın bulundu.HEmen bölgeye sevkedilen SAS komandoları mayını imha etti. Balıkçıların mayın paniği giderek büyüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." denildi.

Mayın SAS komandoları tarafından imha edildi

MSB'den daha sonra yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 tarihinde İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

Mayını farkeden balıkçı anlattı

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarındaki mayını fark eden balıkçı Çağrı Martin, "Biz 200 metreye kadar yaklaştık, son anda fark ettik. Hemen dönüp ağımızı alıp haber verdik." dedi.

Rusya uyarmıştı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından, askeri operasyonların başladığı ilk günden itibaren Odessa açıklarına Ukraynalılar tarafından mayınlar döşediğini belirtilmişti. Rusya’nın Soçi Liman Müdürlüğü, Odesa Körfezi açıklarında Ukrayna tarafından döşenen mayınların fırtınada kopup sürüklenmeye başladığını duyurarak Türkiye'yi uyarmıştı. Ancak Ukrayna tarafı bu iddiaları reddederek kendilerinin bırakmadığını söylemişti.

Odessa'da yeni mayınlar döşeniyor

Euronews'in haberine göre Ukrayna Odessa sahilinde halk olası bir Rus çıkarmasına karşı sahillere yine mayın döşüyor. Odesa'nın ele geçirilmesi durumunda Moskova'nın Kırım ile batıda Moldova'nın Transdinyester bölgesindeki ayrılıkçılara doğru bir kara koridoru açma ihtimali doğacak.