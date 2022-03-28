BIST 2.185
DOLAR 14,84
EURO 16,29
ALTIN 921,86
HABER /  GÜNCEL

Karadeniz'de yine Ukrayna mayını bulundu Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! SAAS komandoları imha etti

Karadeniz'de ikinci kez son dakika mayın paniği. İğneada açıklarında mayın tespit edildi. Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda bulunan mayının ardından şimdi de Batı Karadeniz'de mayın bulundu. SAS komandoları o mayını imha etti. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı döşediği 450 mayının zincirlerinin kırıldığı ve serseri mayın halinde İstanbul Boğazı'na doğru ilerlediği açıklanmıştı.

Abone ol

Ukrayna mayınları Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Bu kez Karadeniz İğneada açıklarında mayın bulundu.HEmen bölgeye sevkedilen SAS komandoları mayını imha etti. Balıkçıların mayın paniği giderek büyüyor. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." denildi. 

Mayın SAS komandoları tarafından imha edildi
MSB'den daha sonra yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 tarihinde İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi. 

Mayını farkeden balıkçı anlattı
Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarındaki mayını fark eden balıkçı Çağrı Martin, "Biz 200 metreye kadar yaklaştık, son anda fark ettik. Hemen dönüp ağımızı alıp haber verdik." dedi.

Rusya uyarmıştı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından, askeri operasyonların başladığı ilk günden itibaren Odessa açıklarına Ukraynalılar tarafından mayınlar döşediğini belirtilmişti. Rusya’nın Soçi Liman Müdürlüğü, Odesa Körfezi açıklarında Ukrayna tarafından döşenen mayınların fırtınada kopup sürüklenmeye başladığını duyurarak Türkiye'yi uyarmıştı. Ancak Ukrayna tarafı bu iddiaları reddederek kendilerinin bırakmadığını söylemişti.

Odessa'da yeni mayınlar döşeniyor
Euronews'in haberine göre Ukrayna Odessa sahilinde halk olası bir Rus çıkarmasına karşı sahillere yine mayın döşüyor. Odesa'nın ele geçirilmesi durumunda Moskova'nın Kırım ile batıda Moldova'nın Transdinyester bölgesindeki ayrılıkçılara doğru bir kara koridoru açma ihtimali doğacak.

İlgili Haberler
İstanbul'daki balıkçılardan serseri mayınlarla ilgili yasak kararına ilişkin açıklama İstanbul Boğazı'nda ikinci kez mayın görüldü iddiası yalanlandı Bakanlıktan Karadeniz kıyısında Ukrayna mayınları kararı: Balık tutmak yasaklandı Ukrayna'nın 450 serseri mayınından biri İstanbul'da! Boğaz trafiğe kapatıldı SAS komandoları imha etti Ukrayna Türkiye'ye bilerek mi mayınları bıraktı? Cihat Yaycı'dan dehşete düşüren uyarı: Ukrayna savaş suçu işledi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sakın camları açmayın! Kırmızı alarm verildi Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı: İstanbul Ankara İzmir Bursa
Foto Galeri Sakın camları açmayın! Kırmızı alarm verildi Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı: İstanbul Ankara İzmir Bursa Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Akıllara durgunluk veren olay! İntihar eden kişi yayanın üzerine düştü
Akıllara durgunluk veren olay! İntihar eden kişi yayanın üzerine düştü
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 aracı yaktı
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 aracı yaktı
Antalya Havalimanı Projesi'nin 2,138 milyar avroluk ilk kira taksiti ödendi
Antalya Havalimanı Projesi'nin 2,138 milyar avroluk ilk kira taksiti ödendi
Motorlu kuryeler ve dijital platform işçileri için yeni teklif
Motorlu kuryeler ve dijital platform işçileri için yeni teklif
Elektriğe nisan ayında can yakacak zam geliyor bu olmazsa yaza yüzde 100 zamlanacak
Elektriğe nisan ayında can yakacak zam geliyor bu olmazsa yaza yüzde 100 zamlanacak
Devletin vergiden toplayabildiği son 20 yılın en düşük seviyesinde
Devletin vergiden toplayabildiği son 20 yılın en düşük seviyesinde
Rıdvan Dilmen İbrahim Seten'i affetti! O söze sinirlenip dava açmıştı
Rıdvan Dilmen İbrahim Seten'i affetti! O söze sinirlenip dava açmıştı
İstanbul'da kusma şikayetiyle gitti hayatı karardı! Yürüyemez hale geldi: Gerçeği öğrenen aile şok oldu
İstanbul'da kusma şikayetiyle gitti hayatı karardı! Yürüyemez hale geldi: Gerçeği öğrenen aile şok oldu
'Zarar ediyoruz' diyerek isyan ettiler! Süt inekleri kesiliyor yeni zam kapıda
'Zarar ediyoruz' diyerek isyan ettiler! Süt inekleri kesiliyor yeni zam kapıda
Ehliyet değiştirmeme cezası 2022 kaç para oldu?
Ehliyet değiştirmeme cezası 2022 kaç para oldu?