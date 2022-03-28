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Akıllara durgunluk veren olay! İntihar eden kişi yayanın üzerine düştü

Akıllara durgunluk veren olay! İntihar eden kişi yayanın üzerine düştü

JAPONYA’da gökdelenden atlayarak intihar eden bir kişi, üzerine düştüğü yayayı yaraladı.

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dünyanın en kalabalık yaya geçidine ev sahipliği yapmasıyla bilinen Shibuya semtindeki Shibuya Scramble adlı gökdelenden atlayan 20'li yaşlarının sonunda olduğu düşünülen bir kişi, üzerine düştüğü genci yaraladı.

Görgü tanıkları, gökdelenin 46. katına çıkan yürüyen merdivenlerden aşağıya paket atan şahsın, daha sonra ise kendisini boşluğa bıraktığını iddia etti. Polis, şahsın intiharından önce aşağıya attığı paket ile ilgili bilgi paylaşmadı.

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