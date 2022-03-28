Halk TV'de sıra kimde? Cem Küçük 'kapının önüne konulma sırası sizde' deyip isim verdi

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü yazısının bir bölümünde CHP medyasındaki son gelişmeleri ele aldı. Cem Küçük, Ayşenur Arslan'ın kovulabileceğini ileri sürdü.

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Özlem Gürses ve Emin Çapa'nın Halk TV'den gönderilmesinden sonra sıra Ayşenur Arslan'a mı geldi?

Gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki bugünkü köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazeteci Ayşenur Arslan’dan rahatsız olduğunu ve Arslan’ın Halk TV’den kovulacağını ileri sürdü.

Cem Küçük bugünkü yazısında, “Herkesi az az övün. Sıkışırsanız Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a sallayın! O zaman koltuğunuz sağlam olur... Ha bu arada, Ayşenur Aslan Hanım, dikkatli olun! Kapının önüne konulma sırası sizde. Kemal Bey sizden memnun değil. Bence haksız da değil...” dedi.

Özlem Gürses'in ihracat treni skandalı

Cem Küçük yazısında, geçtiğimiz hafta Halk TV’ ile yolları ayrılan Emin Çapa ve Özlem Gürses’le de ilgili, “Özlem Gürses zaten vasat gazeteci olduğunu göstermişti. Bir de ihracat treni Çin’e gitmedi, demişti ama Çin’e gittiğini görünce de utanmamıştı!” ifadelerini yazdı.

Hepsi birer küfürbaz

Emin Çapa’ya da zavallı diyen Cem Küçük, “Hiçbir şeyi izah edemeyen bu adamın ekranda olması bile CHP seçmeni için eziyetti. Diyorum ya, kitleyi yalanlarla afyonlamak dışında işlevleri yoktu. Anaakımdan kovulan bu gazetecilerin hepsi kafa olarak bitip marjinalleştiler. Hepsi birer küfürbaz olarak sosyal medyada varlıklarını devam ettiriyorlar ama itibarları sıfır…” ifadelerini kullandı.