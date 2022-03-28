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İsteyene hediye kartı da var ŞOK'ta Ramazan erzak paketi hazır

İsteyene hediye kartı da var ŞOK'ta Ramazan erzak paketi hazır

11 ayın sultanı Ramazan için heyecanlı geri sayım başladı. Mübarek Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü ilk iftarla başlıyor. Birçok yardımsever ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için marketlerin Ramazan yardım kolilerini araştırıyor. Zincir marketler bu yıl da farklı fiyatlardan oluşan Ramazan erzak kolisi hazırladı. Peki ŞOK marketlerde Ramazan erzak kolisi 2022 kaç para, içinde neler var?

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Müslüman aleminin özlemle beklediği Ramazan ayı yaklaştı, bu yıl ilk iftar 2 Nisan cumartesi günü yapılacak ve rahmet ayı Ramazan başlamış olacak. Ramazan öncesi birçok yardımsever ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak, onların iftar sofralarına az da olsa katkıda bulunmak için marketlerin Ramazan erzak kolilerini araştırıyor. Zincir marketler 2022 Ramazan kolilerini hazırladı ve satışa sundu. Marketler ve gıda perakendecilerinin ramazana özel hazırladığı erzak kolilerinin bu yılki fiyatı 99,90 lira ile 349,90 lira arasında değişiyor. İçinde farklı ürünlerin olduğu Ramazan erzak kolilerinin fiyatları farklılık gösteriyor. Peki 2022 ŞOK market Ramazan erzak kolisinin içinde neler var ve ŞOK Ramazan kolisi kaç para? 

2022 ŞOK Market Ramazan erzak kolisi: Şok Marketler, 13 ürünün bulunduğu ‘Ramazan Erzak Paketi’ni 114,90 liradan müşterilerine sunuyor. Ramazan bereketini paylaşmak isteyenler, ihtiyaç sahiplerine verilebilecek 25 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL yüklü Şok Hediye Kartlarını, Şok Market kasalarından temin edilebiliyor. Şok Marketler ayrıca istenilen tutarda bakiye yüklenebilecek toplu kart alımı ve hediye alışveriş kodu ile alışveriş gibi imkanlar da sunuyor.

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