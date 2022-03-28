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İstanbul'a otobüs biletleri cepleri yaktı! Tren fiyatlarını duyanlar akın etti

İstanbul'a otobüs biletleri cepleri yaktı! Tren fiyatlarını duyanlar akın etti

TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ve Çorlu ilçesinde otobüs bilet fiyatlarının aşırı artış göstermesi vatandaşları alternatif yolculuklara yöneltti. Otobüs fiyatlarının 1 ay içerisinde İstanbul yönüne 120 TL’ye yükselmesi, vatandaşları tren yolculuğuna yöneltti.

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinden İstanbul yönüne otobüs bilet fiyatları son zamlarla birlikte 120 TL’den satışa sunuldu. Son bir ay içerisinde 2 kez zam gelmesi sebebiyle vatandaşlar tren biletlerine yöneldi. Geçtiğimiz Cuma günü yapılan son zamların ardından vatandaşlar hafta sonu İstanbul’a trenle seyahat etti. Alınan bilgilere göre yaklaşık hafta sonunda bin 700 kişi trenle seyahat etti. Günde 2 kez yapılan tren seferlerine gösterilen aşırı ilgi nedeniyle seferlerin arttırılması bekleniyor. Öte yandan, İstanbul’a yapılan seferlerde bilet ücretleri tam 16 TL, yüzde 15 indirimli 14 TL ve yüzde 50 indirimli 8 TL olarak belirlendi.

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