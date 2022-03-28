BIST 2.183
DOLAR 14,84
EURO 16,28
ALTIN 920,26
HABER /  SAĞLIK

Prof. Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: 11 yıldır görülmüyordu bu yıl ortaya çıktı

Prof. Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: 11 yıldır görülmüyordu bu yıl ortaya çıktı

Koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bu defa başka hastalıklar için uyardı. 11 yıldır görünmeyen menenjitte bu yıl 6 vaka saptadıklarını açıklayan Ceyhan, çocuk felci için ürkütücü değerlendirmelerde bulundu.

Abone ol

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan çarpıcı bir uyarı yaptı. Çocukluk çağı aşılama oranının çok düştüğünü vurgulayan Ceyhan, bu yıl 6 menenjit vakası saptandığını açıkladı. Prof. Dr. Ceyhan sosyal medya hesabından yayınladığı tweet dizisinde şu ifadeleri kullandı:

-Maalesef pandemi ve artan aşı kararsızlığı çocukluk çağı aşılama oranlarını çok düşürdü.

- Bizde 2017'deki yüzde 98'den sonra aşılama oranı açıklanmadı. Ancak 2005'ten beri yürüttüğümüz menenjit sürveyansında; bu yıl 6 Hib menenjiti vakası saptadık.

-Tamamı aşısızdı (2009'dan beri aşı sayesinde görmüyorduk) Aşı kararsızlığına hiç müdahale edilmedi. Aşı karşıtlarının pandemi aşıları için söylediği yalanların çocukluk aşılarını da olumsuz etkileyeceği yönündeki uyarılarımız dikkate alınmadı.

-Orijinal aşılar yerine Çin'den, Mısır'dan GMP sertifikası yetersiz aşılar alınıyor. Bu aşıya güveni sarsacaktır. Müdahale edilmezse, bizde de polio vakalarının görünmesi yakındır.

-Polio için hemen bir aşı kampanyası, flask paralizi, çevre ve atık sürveyansı yapılmazsa, 1998'den beri görmediğimiz çocuk felci ile yeniden uğraşmak zorunda kalırız ki, köy köy, mezra mezra dolaşılarak verilen bu mücadeleye şu anda ne kadar gücümüz var bilmiyorum.

İlgili Haberler
İstanbul'da kusma şikayetiyle gitti hayatı karardı! Yürüyemez hale geldi: Gerçeği öğrenen aile şok oldu Türkiye 25 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 28 Mart kesinti yapılacak yerler
Foto Galeri İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu 28 Mart kesinti yapılacak yerler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'a otobüs biletleri cepleri yaktı! Tren fiyatlarını duyanlar akın etti
İstanbul'a otobüs biletleri cepleri yaktı! Tren fiyatlarını duyanlar akın etti
2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakamı Cem Kılıç duyurdu
2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakamı Cem Kılıç duyurdu
Çok iddialı! Galatasaray adaylığı için flaş açıklama
Çok iddialı! Galatasaray adaylığı için flaş açıklama
Halk TV'de sıra kimde? Cem Küçük 'kapının önüne konulma sırası sizde' deyip isim verdi
Halk TV'de sıra kimde? Cem Küçük 'kapının önüne konulma sırası sizde' deyip isim verdi
Karadeniz'de yine Ukrayna mayını bulundu Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! SAAS komandoları imha etti
Karadeniz'de yine Ukrayna mayını bulundu Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! SAAS komandoları imha etti
Akıllara durgunluk veren olay! İntihar eden kişi yayanın üzerine düştü
Akıllara durgunluk veren olay! İntihar eden kişi yayanın üzerine düştü
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 aracı yaktı
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 aracı yaktı
Buzdolabı ve kombinin sigortalarını ayırdı 75 liralık elektrik faturası 42 liraya düştü
Buzdolabı ve kombinin sigortalarını ayırdı 75 liralık elektrik faturası 42 liraya düştü
Antalya Havalimanı Projesi'nin 2,138 milyar avroluk ilk kira taksiti ödendi
Antalya Havalimanı Projesi'nin 2,138 milyar avroluk ilk kira taksiti ödendi
Motorlu kuryeler ve dijital platform işçileri için yeni teklif
Motorlu kuryeler ve dijital platform işçileri için yeni teklif