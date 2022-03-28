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Yabancı uyruklu sapık! Kadınların gizlice videosunu çekip yayınladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yabancı uyruklu sapık! Kadınların gizlice videosunu çekip yayınladı

İSTANBUL Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu zanlı sınır dışı edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kadınların cep telefonuyla gizlice videosunu çekip sosyal medyada paylaşarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli hakkında sınır dışı işlemi yapıldı.

Bağcılar'da kadınların cep telefonuyla gizlice videosunu çekip sosyal medyada paylaşarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği belirlenen yabancı uyruklu şüpheli N.M. (30), dün gözaltına alınmıştı.

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