Yabancı uyruklu sapık! Kadınların gizlice videosunu çekip yayınladı
İSTANBUL Bağcılar'da kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu zanlı sınır dışı edildi.Abone ol
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kadınların cep telefonuyla gizlice videosunu çekip sosyal medyada paylaşarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli hakkında sınır dışı işlemi yapıldı.
Bağcılar'da kadınların cep telefonuyla gizlice videosunu çekip sosyal medyada paylaşarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği belirlenen yabancı uyruklu şüpheli N.M. (30), dün gözaltına alınmıştı.