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Feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi 10 kişi hayatını kaybetti

Feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi 10 kişi hayatını kaybetti

PAKİSTAN’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin Chalal bölgesinde bir yolcu minibüsü, sürücünün kontrolünü kaybetmesinin ardından devrildi.

Minibüsün içindeki yolculardan 10 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin gelmesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, 2 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

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