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Evde güllaç yapımı 133 lira! Şeker ve süt zammı Ramazan'ı fena vurdu

Evde güllaç yapımı 133 lira! Şeker ve süt zammı Ramazan'ı fena vurdu

Süte, şekere gelen zamlar Ramazan ayının efsane tatlısı güllacı fena vurdu. Evde güllaç yapmanın maliyeti 133 liraya çıktı.

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Zam yağmuru sonrası dışarıdan tatlı almak zorlayacak. Ramazan klasiği güllacı evde yapmanın maliyeti hayli yükseldi. Ramazan ayının klasik tatlısı güllacı evde yapmanın maliyeti 133 lira 66 kuruşu buldu.

Sözcü'nün haberine göre sütün litresi 11 liradan, 400 gramlık bir paket güllaç 50 liradan, bir kilo toz şeker 14 liradan, bir kilo ceviz içi 200 liradan satılırken;

3 litre süt (33 TL)
12 adet güllaç yaprağı (50 TL)
3 su bardağı toz şeker (7.14 TL)
1 paket vanilin (0.72 TL)
2 su bardağı ceviz içi (38 TL)
4 yemek kaşığı ceviz içi (4.8 TL
Sonucunda bir 6-8 kişilik bir güllacın evdeki yapım maliyeti 133 lira 66 kuruş olarak gerçekleşti.

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