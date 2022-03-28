Açlık sınırı asgari ücrete 675 lira fark attı konuşulan ikinci zamma yetişti Türk İş'ten açıklama

Türk-İş araştırmasına göre mart ayında açlık sınırı 4.928 lira olarak gerçekleşti Açlık sınırı 4 bin 928 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 16 bin liraya yükseldi. Türk-İş Başkanı Atalay asgari ücret tartışmaları için "Fiyat artışı pazarda var mı? Var. Markette var mı? Var. Kasapta var mı? Var. Domatesin, elektriğin, doğal gazın, benzinin nereye geldiğini hepimiz biliyoruz. Ya otomatiğe bağlamak lazım." demişti.

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Türk-İş'in araştırmasında, mart ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 928, yoksulluk sınırı 16 bin 52 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın mart 2022 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 4 bin 928 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 16 bin 52 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 6 bin 473 lira oldu.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 8,24 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 76,39 oldu.

"Dana eti yüzde 25, kuzu eti yüzde 35 arttı"

Araştırmaya göre, mart ayında süt ve peynir fiyatları yukarı yönlü seyir izlerken, bazı yoğurt markalarında gerileme gözlendi. Dana, kuzu, tavuk ve balık etinin hepsinde fiyat artışı gerçekleşti. Dana etinde yüzde 25, kuzu etinde yüzde 35 civarı fiyat artışı tespit edildi. Tavuğun kilogram fiyatı 36 liraya kadar yükseldi.

Ankara'da 200 gram beyaz ekmek 50 kuruş zamlanarak 2,75 lira oldu. Makarna fiyatlarındaki artış yüzde 10 olarak hesaplandı. Ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı 10,42 lira olarak hesaplandı.

Tereyağı, margarin ve zeytinyağı ürünlerinin tamamı zamlandı, yağlarda en yüksek fiyat artışı yüzde 40 ile ayçiçeği yağında görüldü.

Zeytin fiyatlarında değişiklik gözlemlenmezken, bal fiyatında gerileme oldu. Reçel ve pekmez fiyatları artarken şekerde son bir ayda yüzde 70 fiyat artışı yaşandı. Tuz fiyatı arttı, ıhlamur fiyatı ise değişmedi. Salça fiyatı da aynı kaldı kaldı. Çay fiyatları yukarı yönlü seyir izlemeye başladı.