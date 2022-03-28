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Böyle pankart görülmedi! Bolu'da maçta açılan o pankarta soruşturma başlatıldı

Böyle pankart görülmedi! Bolu'da maçta açılan o pankarta soruşturma başlatıldı

BOLU’da, Gerede 1970 ile Yeniçağaspor arasında oynanan futbol maçında Gerede taraftarlarının açtığı küfürlü pankartla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bolu’da, Bölgesel Amatör Ligi'nin 16. haftasında Gerede İlçe Stadyumu'nda Gerede 1970 Futbol Kulübü ve Yeniçağaspor karşı karşıya geldi. İki ekip arasında oynanan mücadeleyi Doğukan Güngör'ün 18. dakikada kaydettiği golle ev sahibi ekip 1-0'lık galibiyetle tamamladı.

Karşılaşma öncesinde Gerede 1970 taraftarlarının bulunduğu tribüne küfürlü dev pankart asıldı. Pankartı gören Yeniçağasporlu taraftarlar duruma tepki gösterdi. Taraftarların şikayeti üzerine küfürlü pankart tribünden kaldırıldı. Şikayet üzerine pankartla ilgili soruşturma açıldı. Polis ekipleri kamera kayıtlarını incelemeye alarak pankartı asanları bulmak için çalışma başlattı.

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