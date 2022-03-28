AK Parti'de istifa! İBB'nin AK Partili Meclis Üyesi 'Adaletten uzaklaşma ve liyakatsizlik' deyip istifa etti

AK Partili İBB Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kaba, AK Parti'nin 'adaletten uzaklaştığını' iddia edip, 'makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliğini'ni gerekçe gösterdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nın AK Partili Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kaba, istifası açıklamasında AK Parti'nin 'adaletten uzaklaştığını' ve 'makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliğini' gerekçe gösterdi.

AK Parti Üsküdar Kadın Kolları yönetiminde görev yapan, Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı olarak çalışan ve Üsküdar ile İBB Meclis üyesi Amine Cansu Kaba, partisinden istifa etti. Kaba, istifasının gerekçesini şöyle açıkladı:



"19 yaşında, vatanım ve milletim için büyük ideallerle adım attığım partimden ayrılma sebeplerim; adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve 'bu kadarı da olmaz' dediğimiz yanlışlardır."

