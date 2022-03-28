Akaryakıttaki zamlara karşı TESK'ten çözüm önerisi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıttaki fiyat artışlarının nakliye masraflarındaki artışa ve çözüm önerilerine yer verdiği bir açıklama yaptı.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıta gelen zamların nakliye masraflarını artırmasından dolayı bu durumun tüm ürünlerin fiyatlarını etkilediğini belirterek, “Girdi maliyetlerinin ürün fiyatlarına yansımasına en iyi çözüm yerinde üretimdir” dedi.

“Girdi maliyetlerinin ürün fiyatlarına yansımasına en iyi çözüm yerinde üretimdir”

TESK Başkanı Palandöken açıklamasında, nakliye masraflarındaki artışın ürün fiyatlarına doğrudan etki yaptığını belirterek, “Akaryakıta gelen zamlar nakliye masraflarını artırdığı için bu da doğrudan tüm ürünlerin fiyatlarını etkiliyor. Artık ülkemizin dört bir yanında neredeyse tüm gıda ürünleri üretilebiliyor. Bu nedenle en önemli girdi maliyeti olan nakliye masraflarını azaltmak için bölgesel tarım üretimine önem verilmeli. Girdi maliyetlerinin ürün fiyatlarına yansımasına en iyi çözüm yerinde üretimdir” diye konuştu.

“Yapılması gereken, yerli üretimin desteklenerek dışa bağımlılığın azaltılmasıdır”

Palandöken, girdi maliyetlerindeki artışların ürün fiyatlarını etkilemesine çözüm olarak yerinde üretimin desteklenmesi gerektiğine vurdu yaparak, “Raflara gelen ürünlerin fiyatlarını temel girdi maliyetlerindeki giderler belirliyor. Nakliye masraflarındaki ciddi oranda artış, taşımacılığın yapılacağı güzergahın uzaklığı boyunca fiyatlara yansıyacak zam oranını da kaçınılmaz kılıyor. Kazmayı vurduğumuz her alanda yeşil filizler açacak topraklarımız var. Yapılması gereken çiftçiye verilen desteklerin zaman kaybedilmeden artırılarak, yerli üretim desteklenerek dışa bağımlılığın azaltılmasıdır. Yerinde üretim için başta ürün teşvikleri olmak üzere gübre ve akaryakıt desteği verilmelidir. Maliyetlerden tasarrufa gidilerek ürün fiyatlarına pozitif yönde fiyat istikrarı sağlamalıdır” dedi.

“Eşel Mobil Sistemi’ne geri dönülmelidir”

Ürün fiyatlarının aşağı yönde ivme yakalaması için Eşel Mobil Sistemi’ne tekrar geçilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Akaryakıta gelen zamların ürün fiyatlarına olumsuz bir yansıma yaptığı aşikardır. Bu olumsuzluğu olumlu hale getirmek için zaman kaybedilmeden Eşel Mobil Sistemi’ne geri dönülmelidir. Bununla birlikte otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde indirime gidilmeli. Bu uygulamalar ile dar gelirli vatandaşlarımız rahat bir nefes alır. En önemlisi enflasyonun düşmesi ile ekonomide kısa sürede rahatlama gerçekleşir. Esnafın ve tüketicinin fiyat artışlarına karşı korunması için akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi’ne geçilmesi toplumun faydasına olur. Akaryakıt maliyetleri azaldığında tezgahtaki ürünlerin de fiyatının düştüğü görülecektir” ifadelerini kullandı.