BIST 2.181
DOLAR 14,84
EURO 16,26
ALTIN 923,91
HABER /  SPOR

Lewandowski Bayern'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Lewandowski Bayern'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski, kulübü Bayern Münih'le yeni sözleşme konusunda sıkıntıya düştü. Bunun üzerine Polonyalı yıldızın Barcelona ile sözlü olarak anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

Abone ol

2014'ten bu yana Bayern Münih forması giyen Robert Lewandowski, 8 yılın ardından Bavyera ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Sport'ta yer alan haberde, Robert Lewandowski ve Barcelona'nın sezon sonu için sözlü olarak anlaşmaya vardığı ve kulüplerin bonservis konusunda görüşmelerinin sürdüğü ifade edildi.

Haberde, 2023'e kadar Bayern Münih'le sözleşmesi bulunan Robert Lewandowski'nin, bireysel olarak daha fazla ödül kazanabilmek için Barcelona'ya sıcak baktığı ifade edildi.

Barcelona ne kadar ödeyecek?
Bayern Münih'le 1 yıl daha kontratı bulunan Lewandowski için Barcelona'nın 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, anlaşma şartlarına göre ödenecek tutarın 60 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.

Memphis'in ayrılık ihtimali güçleniyor
Sezon başında Lyon'dan bedelsiz ayrılarak Barcelona'ya transfer olan Memphis Depay'ın, Katalan ekibinden ayrılma ihtimali artıyor. Sport'un haberinde tarafların sezon sonu için anlaşmaya vardığı ve Barcelona'nın, Depay için yüksek bir bonservis bedeli talep etmeyeceği ifade edildi. Haberde, Ronald Koeman'ın çok istediği Depay'ın, Xavi yönetimindeki sisteme uymadığı için bu kararın alındığı ifade edildi.

Robert Lewandowski'nin bu sezonki performansı: Bayern Münih formasıyla bu sezon 37 maçta sahaya çıkan Robert Lewandowski, 45 gol ve 4 asist kaydetti. Bu gollerin 31'ini Bundesliga'da kaydeden  Polonyalı forvet, ligde gol krallığında ilk sırada yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ehliyet değiştirme randevu alma 2022 telefon numarası kaç?
Ehliyet değiştirme randevu alma 2022 telefon numarası kaç?
Gören ihbarda bulundu! Merdivenlerde ceset şoku
Gören ihbarda bulundu! Merdivenlerde ceset şoku
Murat Bardakçı'dan Atatürk tartışmasında Diyanet'e sert cevap: Uydurmayın!
Murat Bardakçı'dan Atatürk tartışmasında Diyanet'e sert cevap: Uydurmayın!
Ünlü doktor terapide taciz etti! İfadesinde bunu söyledi...
Ünlü doktor terapide taciz etti! İfadesinde bunu söyledi...
Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı: Sakın pencereleri açmayın!
Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı: Sakın pencereleri açmayın!
2022'de Metro Market'te Ramazan erzak paketi için 4 farklı fiyat seçeneği var
2022'de Metro Market'te Ramazan erzak paketi için 4 farklı fiyat seçeneği var
Almanya'da konut fiyatlarında son 22 yılın en yüksek son çeyrek artışı
Almanya'da konut fiyatlarında son 22 yılın en yüksek son çeyrek artışı
CHP'den asgari ücret için hükümete çağrı
CHP'den asgari ücret için hükümete çağrı
60 yaş üstünün kapısına gidiyor Migros Ramazan erzak kolisi bu yıl iki çeşit
60 yaş üstünün kapısına gidiyor Migros Ramazan erzak kolisi bu yıl iki çeşit
Feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi 10 kişi hayatını kaybetti
Feci kaza! Yolcu minibüsü devrildi 10 kişi hayatını kaybetti