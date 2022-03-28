Lewandowski Bayern'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski, kulübü Bayern Münih'le yeni sözleşme konusunda sıkıntıya düştü. Bunun üzerine Polonyalı yıldızın Barcelona ile sözlü olarak anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

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2014'ten bu yana Bayern Münih forması giyen Robert Lewandowski, 8 yılın ardından Bavyera ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Sport'ta yer alan haberde, Robert Lewandowski ve Barcelona'nın sezon sonu için sözlü olarak anlaşmaya vardığı ve kulüplerin bonservis konusunda görüşmelerinin sürdüğü ifade edildi.

Haberde, 2023'e kadar Bayern Münih'le sözleşmesi bulunan Robert Lewandowski'nin, bireysel olarak daha fazla ödül kazanabilmek için Barcelona'ya sıcak baktığı ifade edildi.

Barcelona ne kadar ödeyecek?

Bayern Münih'le 1 yıl daha kontratı bulunan Lewandowski için Barcelona'nın 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, anlaşma şartlarına göre ödenecek tutarın 60 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtildi.

Memphis'in ayrılık ihtimali güçleniyor

Sezon başında Lyon'dan bedelsiz ayrılarak Barcelona'ya transfer olan Memphis Depay'ın, Katalan ekibinden ayrılma ihtimali artıyor. Sport'un haberinde tarafların sezon sonu için anlaşmaya vardığı ve Barcelona'nın, Depay için yüksek bir bonservis bedeli talep etmeyeceği ifade edildi. Haberde, Ronald Koeman'ın çok istediği Depay'ın, Xavi yönetimindeki sisteme uymadığı için bu kararın alındığı ifade edildi.