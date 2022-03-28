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60 yaş üstünün kapısına gidiyor Migros Ramazan erzak kolisi bu yıl iki çeşit

60 yaş üstünün kapısına gidiyor Migros Ramazan erzak kolisi bu yıl iki çeşit

11 ayın sultanı Ramazan için heyecanlı geri sayım başladı. Mübarek Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü ilk iftarla başlıyor. Birçok yardımsever ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için marketlerin Ramazan yardım kolilerini araştırıyor. Zincir marketler bu yıl da farklı fiyatlardan oluşan Ramazan erzak kolisi hazırladı. Peki Migros marketlerde Ramazan erzak kolisi 2022 kaç para, içinde neler var?

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Müslüman aleminin özlemle beklediği Ramazan ayı yaklaştı, bu yıl ilk iftar 2 Nisan cumartesi günü yapılacak ve rahmet ayı Ramazan başlamış olacak. Ramazan öncesi birçok yardımsever ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak, onların iftar sofralarına az da olsa katkıda bulunmak için marketlerin Ramazan erzak kolilerini araştırıyor. Zincir marketler 2022 Ramazan kolilerini hazırladı ve satışa sundu. Marketler ve gıda perakendecilerinin ramazana özel hazırladığı erzak kolilerinin bu yılki fiyatı 99,90 lira ile 349,90 lira arasında değişiyor. İçinde farklı ürünlerin olduğu Ramazan erzak kolilerinin fiyatları farklılık gösteriyor. Peki 2022 Migros market Ramazan erzak kolisinin içinde neler var veMigros Ramazan kolisi kaç para? 

Migros Ramazan erzak kolisi 2022 kaç para, içinde neler var: Migros, 13 üründen oluşan ‘Ramazan Bereket Paketi’ni 99,90 TL, 22 ürünlü ‘Ramazan Lezzet Paketi’ni 169,90 TL ve 31 ürünlü ‘Ramazan Ziyafet Paketi’ni 269,90 TL'den müşterilerine sunuyor.

Kolilerin içeriğindeki ürünleri tek tek almak yerine, ramazan paketi alan Migros müşterileri tasarruf da sağlıyor. Migros'un hazırladığı koliler, Sanal Market üzerinden de alınabiliyor.

Ramazan kolisi talep eden 60 yaş ve üstü müşterilerinin, kolay sipariş verebilmesi için ‘0850 221 0800’ numaralı telefon hattını devreye alan Migros, ayrıca bu yaş grubuna teslimatı ücretsiz ve öncelikli olarak yapıyor. Bu uygulamanın İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Balıkesir, Çanakkale'de geçerliliği bulunuyor.

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