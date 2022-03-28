BIST 2.183
DOLAR 14,84
EURO 16,28
ALTIN 920,26
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Artvin’de baca temizlemek için evinin üst katına çıkan üst üste iki şok yaşadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Artvin’de baca temizlemek için evinin üst katına çıkan üst üste iki şok yaşadı

Artvin’de baca temizlemek için evinin üst katına çıkan eşini kanlar içinde yerde bulan kadın, eşini öldürenin oğlu olduğunu öğrenince ikinci şoku yaşadı.

Abone ol

Artvin’in Şavşat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Dursun İnce baca temizlemek için evinin üst katında bulunan inşaat halindeki daireye çıktı.

Eve dönmeye eşini merak eden Fecriye İnce bir süre sonra üst kata çıktığında İnce’yi yerde kanlar içinde hareketsiz halde buldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Dursun İnce’nin hayatını kaybettiği tespit etti. Emniyet ekiplerince yapılan incelemede şahsın oğlu Emrah İnce'nin (23) alnındaki şişlikten şüphelenen polisler İnce'yi sorguya aldı.

Babasının kendisine keserle saldırarak kafasına vurduğunu iddia eden İnce, yaşanan tartışmada keseri babasının elinden alarak babasına vurduğunu ve olayın sonrasını hatırlamadığını kaydetti. Dursun İnce’nin oğlu Emrah İnce babasını öldürmek suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Çorum'da çiftçi tarlasında çalışırken buldu yetkililer inceledi dünyada eşi benzeri yok
Foto Galeri Çorum'da çiftçi tarlasında çalışırken buldu yetkililer inceledi dünyada eşi benzeri yok Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kimlik değiştirme ücreti kaç para ödeme online olur mu?
Kimlik değiştirme ücreti kaç para ödeme online olur mu?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şok olay!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şok olay!
Malezya'da savunma fuarında Türk firması Endonezya polisiyle anlaşma yaptı
Malezya'da savunma fuarında Türk firması Endonezya polisiyle anlaşma yaptı
SİHA ile Pençe Yıldırım'da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
SİHA ile Pençe Yıldırım'da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Yabancı uyruklu sapık! Kadınların gizlice videosunu çekip yayınladı
Yabancı uyruklu sapık! Kadınların gizlice videosunu çekip yayınladı
Mega da var klasik de Carrefoursa erzak kolisi Ramazan satışı başladı
Mega da var klasik de Carrefoursa erzak kolisi Ramazan satışı başladı
Prof. Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: 11 yıldır görülmüyordu bu yıl ortaya çıktı
Prof. Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: 11 yıldır görülmüyordu bu yıl ortaya çıktı
İstanbul'a otobüs biletleri cepleri yaktı! Tren fiyatlarını duyanlar akın etti
İstanbul'a otobüs biletleri cepleri yaktı! Tren fiyatlarını duyanlar akın etti
2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakamı Cem Kılıç duyurdu
2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakamı Cem Kılıç duyurdu
İsteyene hediye kartı da var ŞOK'ta Ramazan erzak paketi hazır
İsteyene hediye kartı da var ŞOK'ta Ramazan erzak paketi hazır