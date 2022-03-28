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2022'de Metro Market'te Ramazan erzak paketi için 4 farklı fiyat seçeneği var

2022'de Metro Market'te Ramazan erzak paketi için 4 farklı fiyat seçeneği var

11 ayın sultanı Ramazan için heyecanlı geri sayım başladı. Mübarek Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü ilk iftarla başlıyor. Birçok yardımsever ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için marketlerin Ramazan yardım kolilerini araştırıyor. Zincir marketler bu yıl da farklı fiyatlardan oluşan Ramazan erzak kolisi hazırladı. Peki Metro marketlerde Ramazan erzak kolisi 2022 kaç para, içinde neler var?

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Müslüman aleminin özlemle beklediği Ramazan ayı yaklaştı, bu yıl ilk iftar 2 Nisan cumartesi günü yapılacak ve rahmet ayı Ramazan başlamış olacak. Ramazan öncesi birçok yardımsever ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak, onların iftar sofralarına az da olsa katkıda bulunmak için marketlerin Ramazan erzak kolilerini araştırıyor. Zincir marketler 2022 Ramazan kolilerini hazırladı ve satışa sundu. Marketler ve gıda perakendecilerinin ramazana özel hazırladığı erzak kolilerinin bu yılki fiyatı 99,90 lira ile 349,90 lira arasında değişiyor. İçinde farklı ürünlerin olduğu Ramazan erzak kolilerinin fiyatları farklılık gösteriyor. Peki 2022 Metro market Ramazan erzak kolisinin içinde neler var ve MetroRamazan kolisi kaç para? 

Metro market Ramazan erzak kolisi içinde neler var: Metro Türkiye mağazalarında 70 farklı parametrede analiz ve denetimlerden geçen ürünler ile hazırlanan ramazan erzak paketleri için 4 seçenek bulunuyor. Bu paketlerin 13 çeşit içereni 154,90 lira, 20 çeşit içereni 279,90 lira, 22 çeşit ürün içereni 349,90 liradan ve 7 çeşit kahvaltılık içeren paketi ise 144,90 liradan raflarda yerini aldı.

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