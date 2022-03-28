Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı: Sakın pencereleri açmayın!

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten çöl tozlarına karşı İstanbul başta olmak üzere birçok il ve bölgeyi gün vererek uyardı. Ökten açıklamasında ‘güneye bakan pencerelerin kapalı tutulmasında fayda var’ dedi.

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İstanbul günler süren kar yağışının ardından şimdi de çöl tozlarının etkisi altında kalacak. Uzman isim Kerem Ökten, İstanbul için yaklaşan çöl tozu riskini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çöl tozları yola çıktı. Marmara ve Ege ile birlikte Batı Karadeniz'i de etkilemesi bekleniyor. Astım hastaları maske takmalı. Güneye bakan pencereleri Perşembe ve Cuma kapalı tutmakta fayda var...

Yoğun çöl tozu an itibariyle Mora üzerinde ve ülkemize yaklaşıyor. Perşembe ve Cuma günü kuvvetli lodos ile birlikte iyice Ülkenin batısını kaplayacak. Doğal döngü için gerekli olan çöl tozu bize de dolaylı olarak çok faydalı. Sadece solunum konusunda 2 gün tedbirli olalım...

Ülkemize gelen çöl tozları Libya çöllerinden gelmektedir. Çöl tozları tarım için gereklidir. İçerisinde vitaminler ve mineraller barındırır. Gübre görevi görür. Balıklara inci, yılanlara zehir, insanlara şifadır...