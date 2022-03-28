Sakın camları açmayın! Kırmızı alarm verildi Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı: İstanbul Ankara İzmir Bursa

Yağışların Ege kıyı kesimi, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.