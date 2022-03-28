Sakın camları açmayın! Kırmızı alarm verildi Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı: İstanbul Ankara İzmir Bursa
Meteoroloji haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten İstanbul başta olmak üzere birçok il ve bölgeyi gün vererek uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Ege kıyı kesimi, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
SARI ALARM: Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Malatya, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Ardahan, Iğdır
SARI KOD NEDİR: Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.