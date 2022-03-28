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Ünlü doktor terapide taciz etti! İfadesinde bunu söyledi...

Ünlü doktor terapide taciz etti! İfadesinde bunu söyledi...

İSTANBUL'da 31 yaşındaki üniversite öğrencisi, online terapi sırasında taciz edildiğini öne sürerek ünlü psikolog Mustafa Ö.'den şikayetçi oldu. Hakkında cinsel taciz davası açılan ünlü psikolog olayla ilgili ifadesinde bakın ne dedi...

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İstanbul'da özel bir üniversitede anestezi eğitimi alan 31 yaşındaki Hatice B., 2017 yılından beri ünlü doktor Mustafa Ö.'den psikolojik destek alıyordu. Covid-19 nedeniyle yıllar süren tedaviler, internet üzerinden görüşmelere dönüştü.

Sabah'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Mustafa Ö., online terapi sırasında genç kadına cinsel içerikli mesajlar göndermeye ve konuşmalar yapmaya başladı.

Tacizi örtbas için ücretsiz seans teklifi
Mesajlardan rahatsız olan anestezi öğrencisi, doktora tepki gösterdiğinde ise iddiaya göre ünlü psikolog genç kadına on seans ücretsiz tedavi uygulamayı teklif etti.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan genç kadın, Mustafa Ö.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ünlü doktorun ifadesine başvuruldu.

İfadesinde böyle dedi: "Doktor- hasta ilişkisi..."
Ünlü doktor, Bir arkadaşı aracılığıyla Hatice isimli şahısla tanıştığını, Hatice'nin doktor olmak istediğini öğrenmesi üzerine sosyal medyadan görüşmeye başladıklarını ardından bu görüşmenin hasta doktor ilişkisine döndüğünü anlattı. Sosyal medyadan devam eden doktor hasta ilişkisinin bir süre sonra cinsel bir boyut kazandığını söyleyen ünlü psikolog kimseyi taciz etmediğini iddia etti.

Hakkında dava açıldı
Savcılığa yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık ünlü doktorun hastası olan genç kadına cinsel içerikli mesaj attığı gerekçesiyle cinsel taciz suçundan dava açtı. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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