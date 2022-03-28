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Nimet ve Bereket iki şeçenek var Onur Market Ramazan erzak kolisi fiyatı bütçeye uygun

Nimet ve Bereket iki şeçenek var Onur Market Ramazan erzak kolisi fiyatı bütçeye uygun

11 ayın sultanı Ramazan için heyecanlı geri sayım başladı. Mübarek Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü ilk iftarla başlıyor. Birçok yardımsever ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için marketlerin Ramazan yardım kolilerini araştırıyor. Zincir marketler bu yıl da farklı fiyatlardan oluşan Ramazan erzak kolisi hazırladı. Peki Onur marketlerde Ramazan erzak kolisi 2022 kaç para, içinde neler var?

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Müslüman aleminin özlemle beklediği Ramazan ayı yaklaştı, bu yıl ilk iftar 2 Nisan cumartesi günü yapılacak ve rahmet ayı Ramazan başlamış olacak. Ramazan öncesi birçok yardımsever ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak, onların iftar sofralarına az da olsa katkıda bulunmak için marketlerin Ramazan erzak kolilerini araştırıyor. Zincir marketler 2022 Ramazan kolilerini hazırladı ve satışa sundu. Marketler ve gıda perakendecilerinin ramazana özel hazırladığı erzak kolilerinin bu yılki fiyatı 99,90 lira ile 349,90 lira arasında değişiyor. İçinde farklı ürünlerin olduğu Ramazan erzak kolilerinin fiyatları farklılık gösteriyor. Peki 2022 Onur market Ramazan erzak kolisinin içinde neler var ve Onur Ramazan kolisi kaç para? 

Onur Marketlerde 2022 yılı Ramazan ayı için hazırlanmış iki farklı seçenek var. Nimet Ramazan erzak paketi 199 liradan satılacak. İçeriği daha zengin Bereket Ramazan yardım kolisi ise 325 liradan satışa sunuldu. 

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